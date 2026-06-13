Disney y Pixar confirmaron una de las noticias más emocionantes para los fanáticos latinoamericanos de Toy Story. Belinda formará parte del elenco de doblaje en español para Latinoamérica de Toy Story 5, donde prestará su voz a Lilypad, uno de los nuevos personajes que debutarán en la próxima entrega de la exitosa franquicia.

La película llegará exclusivamente a los cines el 17 de junio de 2026 y promete explorar una nueva realidad para los juguetes más queridos del cine: la creciente influencia de la tecnología en la vida de los niños.

¿Quién es Lilypad en Toy Story 5?

Lilypad es una innovadora tableta inteligente con forma de rana que se convierte en la nueva favorita de Bonnie, la niña que heredó los juguetes de Andy.

El personaje representa la evolución del entretenimiento infantil en una era dominada por la tecnología y las conexiones digitales. Gracias a sus avanzadas funciones, Lilypad ayuda a Bonnie a interactuar con sus amigos a través de una plataforma de chat llamada “El Estanque”.