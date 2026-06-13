Disney y Pixar confirmaron una de las noticias más emocionantes para los fanáticos latinoamericanos de Toy Story. Belinda formará parte del elenco de doblaje en español para Latinoamérica de Toy Story 5, donde prestará su voz a Lilypad, uno de los nuevos personajes que debutarán en la próxima entrega de la exitosa franquicia.
La película llegará exclusivamente a los cines el 17 de junio de 2026 y promete explorar una nueva realidad para los juguetes más queridos del cine: la creciente influencia de la tecnología en la vida de los niños.
¿Quién es Lilypad en Toy Story 5?
Lilypad es una innovadora tableta inteligente con forma de rana que se convierte en la nueva favorita de Bonnie, la niña que heredó los juguetes de Andy.
El personaje representa la evolución del entretenimiento infantil en una era dominada por la tecnología y las conexiones digitales. Gracias a sus avanzadas funciones, Lilypad ayuda a Bonnie a interactuar con sus amigos a través de una plataforma de chat llamada “El Estanque”.
Su llegada genera preocupación entre los juguetes tradicionales, quienes deberán enfrentarse a nuevos desafíos para mantener su lugar en la vida de la pequeña.
Aunque inicialmente parece tener una visión muy distinta a la de Jessie, ambas comparten un mismo objetivo: hacer todo lo posible por el bienestar y la felicidad de Bonnie.
Belinda cumple un sueño con Disney y Pixar
Tras el anuncio oficial, Belinda expresó su entusiasmo por integrarse a una de las franquicias más exitosas y queridas de la historia de la animación.
“Ser parte de Toy Story 5 es un sueño hecho realidad. Crecí viendo estas películas y emocionándome con personajes que marcaron a toda una generación”, señaló la artista.
La cantante también aseguró sentirse orgullosa de sumarse a este universo y emocionada por mostrar al público la personalidad de Lilypad.
La participación de Belinda representa un importante paso dentro de su carrera artística, que durante años ha combinado exitosamente la música, la actuación y distintos proyectos de entretenimiento.
Toy Story 5 explorará el choque entre juguetes y tecnología
La nueva película reunirá nuevamente a personajes icónicos como Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes, quienes deberán adaptarse a un mundo donde los dispositivos tecnológicos ocupan cada vez más espacio en la imaginación de los niños.
La trama buscará reflexionar sobre cómo ha cambiado la forma de jugar en las nuevas generaciones y qué papel tienen los juguetes tradicionales frente a las innovaciones digitales.