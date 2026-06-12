David Beckham sumó este viernes un nuevo reconocimiento a una carrera marcada por los éxitos dentro y fuera de las canchas. El exfutbolista británico recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un homenaje que celebró su impacto en el deporte, los negocios y la cultura popular.

La ceremonia se realizó en Los Ángeles, ciudad clave en la historia reciente de Beckham, quien recordó que Estados Unidos se convirtió con el paso de los años en una segunda casa para él y su familia.

"He vivido momentos asombrosos a lo largo de mi carrera, pero estar aquí, en Los Ángeles, recibiendo una estrella en el mundialmente famoso Paseo de la Fama es realmente increíble", expresó el exjugador.

El hombre que ayudó a cambiar el fútbol en Estados Unidos

Uno de los momentos más comentados de la ceremonia llegó con la intervención de Tom Cruise, quien destacó el papel que Beckham desempeñó en el crecimiento del fútbol en Estados Unidos desde su llegada al LA Galaxy y, posteriormente, como propietario del Inter Miami.

Según el actor, la influencia del británico fue determinante para transformar la percepción del fútbol en el país.

"No habría un Messi en esta liga si David Beckham no hubiera decidido venir primero", afirmó Cruise, al asegurar que el legado del exfutbolista va mucho más allá de los títulos y los récords deportivos.

El actor también calificó la trayectoria de Beckham como una historia digna de Hollywood, construida a partir del trabajo, la disciplina y la capacidad de reinventarse.

Un homenaje rodeado de familia y estrellas

La ceremonia contó con la presencia de Victoria Beckham, quien destacó la determinación, la lealtad y la dedicación que han acompañado a su esposo durante más de dos décadas.

También asistieron figuras como Eva Longoria, antiguos compañeros del LA Galaxy y sus hijos Romeo, Cruz y Harper. La gran ausencia fue Brooklyn Beckham, quien no estuvo presente en medio del distanciamiento que mantiene con parte de su familia.

Visiblemente emocionado, Beckham dedicó parte de su discurso a sus hijos y aseguró que uno de sus mayores logros ha sido hacerlos sentir orgullosos.

El reconocimiento llegó además en una fecha simbólica para el deporte estadounidense, en pleno desarrollo del Mundial de 2026, torneo en el que Los Ángeles figura como una de las sedes oficiales y donde el legado de Beckham en el crecimiento del fútbol vuelve a estar en el centro de la conversación.