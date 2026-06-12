Toronto vivió este viernes una jornada histórica. Horas antes del partido entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, la ciudad celebró su primera ceremonia de apertura de una Copa Mundial masculina con un espectáculo que puso en primer plano la diversidad cultural que caracteriza al país.

El Toronto Stadium se transformó en un escenario donde la música, las tradiciones y las distintas comunidades que conforman Canadá fueron protagonistas. La puesta en escena hizo parte del formato de inauguraciones compartidas diseñado por la FIFA para los tres países anfitriones del Mundial de 2026: México, Canadá y Estados Unidos.

La ceremonia giró alrededor de un concepto central: mostrar a Canadá como un mosaico de culturas, pueblos y tradiciones que conviven en un mismo territorio.

Música, pueblos indígenas y símbolos del país

Uno de los momentos más significativos fue la participación de representantes de pueblos indígenas provenientes de diferentes regiones del país, desde el Atlántico hasta el Pacífico y el Ártico, quienes abrieron oficialmente la celebración.

El espectáculo también incluyó referencias a algunos de los animales más emblemáticos de Canadá, como el alce, el oso polar y la ballena, acompañadas por una puesta audiovisual diseñada para recorrer simbólicamente el territorio canadiense.

La música tuvo un papel central con la participación de artistas como Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince y Nora Fatehi, entre otros invitados internacionales.

Un momento histórico para el fútbol canadiense

Más allá del espectáculo, la ceremonia tuvo un significado especial para el país. Por primera vez, la selección masculina de Canadá disputó un partido mundialista como anfitriona en suelo canadiense.

Aunque el combinado nacional había participado anteriormente en las Copas del Mundo de México 1986 y Catar 2022, nunca había tenido la oportunidad de jugar un encuentro del torneo frente a su propia afición.

Con un estadio repleto y miles de aficionados vestidos con los colores nacionales, Toronto aprovechó la apertura para presentar al mundo una imagen de Canadá basada en la diversidad, la inclusión y el encuentro entre culturas, uno de los mensajes que marcarán esta edición histórica del Mundial 2026.