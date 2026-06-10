Tras convertirse en uno de los rostros más visibles de la televisión nacional gracias a su trabajo en La Casa de los Famosos Colombia, Carla Giraldo estaría preparando un nuevo desafío profesional que marcaría su esperado regreso a la actuación.

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La información comenzó a circular en medios de entretenimiento luego de que se revelara que la actriz antioqueña haría parte de una próxima producción del Canal RCN, apostando nuevamente por el género que impulsó su carrera antes de convertirse en una de las presentadoras más comentadas del país.

Carla Giraldo se mantiene como una de las figuras más importantes de RCN

Durante los últimos años, Carla Giraldo ha logrado consolidar una relación sólida con la audiencia colombiana.

Su victoria en MasterChef Celebrity 2021 la convirtió en una de las personalidades más populares del entretenimiento nacional. Posteriormente, su llegada como presentadora de La Casa de los Famosos Colombia fortaleció aún más su presencia en la pantalla.

Su estilo directo, espontáneo y sin filtros ha generado constantes conversaciones en redes sociales, convirtiéndola en una de las apuestas más rentables para los formatos de entretenimiento del canal.

Precisamente por esa capacidad de conectar con el público, la cadena televisiva buscaría mantenerla vigente dentro de sus principales proyectos.

El proyecto que marcaría su regreso a la ficción

La noticia fue dada a conocer por el periodista de entretenimiento Ariel Osorio, conocido como "El Gordo Ariel", quien aseguró que la actriz ya tendría asegurada su participación en una nueva serie que prepara RCN.

Aunque la producción aún no ha sido anunciada oficialmente y se mantienen en reserva varios detalles, la información ha despertado gran expectativa entre los seguidores de la artista.

El regreso resulta especialmente llamativo porque significaría el retorno de Carla Giraldo a las producciones dramáticas después de varios años concentrada en el exitoso reality, aunque tuvo apariciones en series de Netflix como 'La primera vez' o 'La Huésped' el año pasado.