Tras convertirse en uno de los rostros más visibles de la televisión nacional gracias a su trabajo en La Casa de los Famosos Colombia, Carla Giraldo estaría preparando un nuevo desafío profesional que marcaría su esperado regreso a la actuación.
- Lea también: Andrea Serna confiesa que padeció este cáncer
La información comenzó a circular en medios de entretenimiento luego de que se revelara que la actriz antioqueña haría parte de una próxima producción del Canal RCN, apostando nuevamente por el género que impulsó su carrera antes de convertirse en una de las presentadoras más comentadas del país.
Carla Giraldo se mantiene como una de las figuras más importantes de RCN
Durante los últimos años, Carla Giraldo ha logrado consolidar una relación sólida con la audiencia colombiana.
Su victoria en MasterChef Celebrity 2021 la convirtió en una de las personalidades más populares del entretenimiento nacional. Posteriormente, su llegada como presentadora de La Casa de los Famosos Colombia fortaleció aún más su presencia en la pantalla.
Su estilo directo, espontáneo y sin filtros ha generado constantes conversaciones en redes sociales, convirtiéndola en una de las apuestas más rentables para los formatos de entretenimiento del canal.
Precisamente por esa capacidad de conectar con el público, la cadena televisiva buscaría mantenerla vigente dentro de sus principales proyectos.
El proyecto que marcaría su regreso a la ficción
La noticia fue dada a conocer por el periodista de entretenimiento Ariel Osorio, conocido como "El Gordo Ariel", quien aseguró que la actriz ya tendría asegurada su participación en una nueva serie que prepara RCN.
Aunque la producción aún no ha sido anunciada oficialmente y se mantienen en reserva varios detalles, la información ha despertado gran expectativa entre los seguidores de la artista.
El regreso resulta especialmente llamativo porque significaría el retorno de Carla Giraldo a las producciones dramáticas después de varios años concentrada en el exitoso reality, aunque tuvo apariciones en series de Netflix como 'La primera vez' o 'La Huésped' el año pasado.
Carla Giraldo no interpretaría un personaje tradicional
Uno de los aspectos más curiosos del proyecto es la forma en que aparecería en pantalla.
De acuerdo con la información revelada, la actriz no asumiría un papel ficticio convencional. Por el contrario, tendría una participación especial interpretándose a sí misma dentro de la historia.
Este recurso narrativo, conocido como cameo, permitiría incorporar la personalidad mediática de Giraldo al desarrollo de la trama y ofrecer momentos que mezclen ficción con elementos de la vida real.
La decisión también aprovecharía la popularidad que la presentadora ha construido durante los últimos años frente a las cámaras.
Víctor Mallarino y Geraldine Zivic liderarían la producción
Otro de los aspectos que ha generado interés es el elenco que acompañaría el proyecto.
Según la información divulgada, la serie estaría encabezada por los reconocidos actores Víctor Mallarino y Geraldine Zivic, dos figuras con amplia trayectoria en la televisión colombiana.
La combinación de estos nombres con la participación especial de Carla Giraldo ha despertado expectativa entre los seguidores de las producciones nacionales.
Por ahora, ni el título oficial ni la fecha de estreno han sido revelados por los productores.