Abelardo De la Espriella lanza la ‘Ruta Milagro’ e invita a su posesión a vendedor de panela de Caquetá

En el marco de una transmisión en vivo cargada de importantes anuncios políticos —como la confirmación de Cali como sede de su ceremonia de posesión, el cierre de embajadas y la creación de una gerencia especial para Bogotá—, el presidente electo Abelardo De la Espriella dedicó un espacio central a la historia de Luis Felipe Yagüe Cotazo, el comerciante de panela de 74 años que se volvió viral tras ser rechazado por un cliente debido a sus afinidades políticas.

Durante la locución, el mandatario entrante oficializó el lanzamiento de la ‘Ruta Milagro’, una estrategia nacional de acompañamiento integral orientada a respaldar y potenciar a emprendedores y pequeños empresarios en todo el territorio colombiano.

Un respaldo con sello técnico e inclusivo

Don Luis Felipe, residente en Florencia (Caquetá), se convertirá en el primer beneficiario de este programa institucional. La iniciativa contempla una hoja de ruta con duración de 120 días, en la que el comerciante recibirá un diagnóstico detallado de su negocio, implementación de mejoras operativas, acceso a nuevos mercados y alternativas de financiación.

Esta labor estará enfocada en fortalecer sus capacidades administrativas, productivas y comerciales, y el presidente electo confirmó que la tarea estará a cargo del ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín.