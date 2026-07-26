Abelardo De la Espriella lanza la ‘Ruta Milagro’ e invita a su posesión a vendedor de panela de Caquetá

En el marco de una transmisión en vivo cargada de importantes anuncios políticos —como la confirmación de Cali como sede de su ceremonia de posesión, el cierre de embajadas y la creación de una gerencia especial para Bogotá—, el presidente electo Abelardo De la Espriella dedicó un espacio central a la historia de Luis Felipe Yagüe Cotazo, el comerciante de panela de 74 años que se volvió viral tras ser rechazado por un cliente debido a sus afinidades políticas.
Durante la locución, el mandatario entrante oficializó el lanzamiento de la ‘Ruta Milagro’, una estrategia nacional de acompañamiento integral orientada a respaldar y potenciar a emprendedores y pequeños empresarios en todo el territorio colombiano.
Un respaldo con sello técnico e inclusivo
Don Luis Felipe, residente en Florencia (Caquetá), se convertirá en el primer beneficiario de este programa institucional. La iniciativa contempla una hoja de ruta con duración de 120 días, en la que el comerciante recibirá un diagnóstico detallado de su negocio, implementación de mejoras operativas, acceso a nuevos mercados y alternativas de financiación.
Esta labor estará enfocada en fortalecer sus capacidades administrativas, productivas y comerciales, y el presidente electo confirmó que la tarea estará a cargo del ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín.
"Hoy quiero anunciar oficialmente el inicio de la 'Ruta Milagro'. (...) Durante los próximos 120 días, don Luis recibirá acompañamiento técnico para fortalecer su negocio. Queremos demostrar que cuando el Estado acompaña a quien trabaja, el esfuerzo da frutos", señaló De la Espriella.
Un símbolo nacional y presencia en la posesión presidencial
A través de un comunicado oficial, el equipo del presidente electo citó las palabras dirigidas al comerciante caqueteño:
"Usted es orgullo de Colombia. Es un colombiano al que hay que apoyar, defender e impulsar; así que cuente conmigo para todo".
Además del respaldo económico y técnico, De la Espriella reconfirmó la invitación de honor para que don Luis lo acompañe en la tarima durante el acto formal de posesión presidencial en la ciudad de Cali, destacando que el comerciante representa la tenacidad de millones de colombianos que madrugan diariamente a construir país a través de su trabajo informal y empresarial.