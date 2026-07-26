Amargo debut de Santa Fe en la fecha 1 ante Águilas Doradas

Independiente Santa Fe comenzó su participación en el Torneo Finalización colombiano con derrota por 2-1 en su visita a Águilas Doradas este domingo, en una jornada inicial en la que América de Cali debutó con victoria y aún faltan dos partidos por jugarse.



Águilas abrió el marcador al minuto 54 con un tanto de Andrés Ricaurte, pero el conjunto 'cardenal' respondió siete minutos después con un penalti transformado por el argentino Nahuel Bustos.



Cuando el empate parecía definitivo, Frank Lozano anotó al minuto 85 el gol que selló el triunfo del equipo antioqueño.

Las Águilas le tienen la medida

Qué difícil ha sido para Santa Fe obtener buenos resultados cada vez que enfrenta a Águilas Doradas. No vence a este rival desde el 8 de marzo de 2023, cuando se impuso 2-1 como visitante; desde entonces, acumula cinco empates y tres derrotas.

Ahora, el equipo cardenal deberá dar vuelta a la página y enfocarse en su próximo gran reto: sellar la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Este jueves visitará a Caracas con la obligación de mantener o ampliar la ventaja de dos goles lograda en El Campín. De conseguirlo, se medirá ante River Plate en la siguiente fase.