Resultados Icfes 2026: esta es la fecha

Miles de estudiantes de colegios calendario A presentaron este domingo la prueba Saber 11 del Icfes, un examen clave para quienes terminan su bachillerato y buscan ingresar a la educación superior.

Tras la jornada, una de las principales dudas de los estudiantes es cuándo estarán disponibles los resultados y cómo podrán consultarlos.

De acuerdo con el cronograma del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), los resultados individuales de la prueba aplicada el 26 de julio de 2026 serán publicados el próximo 25 de septiembre de 2026.

Desde esa fecha, los estudiantes podrán ingresar a la plataforma oficial del Icfes para conocer su puntaje global y el desempeño obtenido en cada una de las áreas evaluadas.

Cuando estén disponibles, los estudiantes deberán:

Ingresar al portal oficial del Icfes.

Seleccionar la opción de resultados de la prueba Saber 11.

Digitar los datos solicitados por la plataforma.

Descargar el reporte individual.

El documento incluirá el puntaje global, los resultados por competencia y otros indicadores de desempeño.

Además, el Icfes entrega un puntaje global que permite conocer el desempeño general del estudiante.

El puntaje obtenido puede ser tenido en cuenta en procesos de admisión de universidades públicas y privadas, así como en convocatorias de becas, créditos educativos y otros programas de apoyo para acceder a la educación superior.