CAR liberó 43 animales silvestres rescatados en Soacha y Sibaté

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) informó que 43 animales silvestres fueron liberados entre enero y junio de 2026 luego de completar procesos de recuperación y rehabilitación en los municipios de Soacha y Sibaté.

Entre los ejemplares que regresaron a su hábitat se encuentran aves, mamíferos, reptiles e invertebrados. El grupo con mayor número de liberaciones fue el de las aves, con 26 individuos, entre ellos tinguas azules, torcazas, búhos, patos silvestres, pisingos, mirlas, guácharos y un halcón.

Según la CAR, varios de estos animales llegaron a sus centros de atención después de ser encontrados en situaciones relacionadas con tenencia ilegal, tráfico de fauna o condiciones de cautiverio y maltrato.

Tras los rescates, los ejemplares fueron sometidos a procesos de atención veterinaria, rehabilitación y monitoreo para garantizar que pudieran regresar a zonas naturales como el humedal Neuta, las rondas del río Bogotá y el cerro Manjuí.

La autoridad ambiental también informó que inició 21 procesos sancionatorios por infracciones relacionadas con la posesión ilegal de animales silvestres.

De estos casos, 19 corresponden a aves, principalmente loros amazona, pericos, turpiales y canarios. También se reportaron procesos por la tenencia de ardillas y un mono ardilla.

La CAR recordó a la ciudadanía que, en caso de encontrar fauna silvestre, no se debe manipular ni intentar trasladar al animal por cuenta propia. La recomendación es informar a las autoridades para activar los protocolos de rescate y atención especializada.