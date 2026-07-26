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Remoción en masa mantiene en alerta la vía La Línea entre Tolima y Quindío

Una emergencia por remoción en masa mantiene bajo vigilancia la vía La Línea, uno de los corredores más importantes del país, luego de que un deslizamiento afectara la zona de Calle Larga, en Cajamarca, Tolima.
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El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 25 de julio y llevó a las autoridades a cerrar una calzada del corredor mientras se realizaban labores de inspección y atención de la emergencia.

De acuerdo con la primera evaluación, la afectación estaría relacionada con una filtración de agua en el terreno, situación que generó el desprendimiento de material y afectó una vivienda cercana a la vía. Los habitantes del inmueble fueron evacuados de manera preventiva.

 

Las autoridades trabajan junto a la concesión encargada del corredor entre el Túnel de La Línea y Cajamarca para evaluar las condiciones del terreno y evitar mayores afectaciones.

El alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, advirtió que se trata de una zona estratégica para la movilidad nacional, debido a que por este corredor circula buena parte de la carga proveniente del puerto de Buenaventura hacia el centro del país.

Durante algunas horas el paso tuvo cierres totales para controlar el tránsito, mientras actualmente permanece habilitado un solo carril, con monitoreo constante de la zona.

La Gobernación del Tolima informó que un equipo interdisciplinario de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) visitará el punto afectado para evaluar la situación y definir acciones.

Las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus viajes y atender las indicaciones de movilidad mientras avanzan las labores de estabilización.

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