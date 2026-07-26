Inicio
Colombia

Ejército halló depósito con explosivos del ELN en Norte de Santander

Las autoridades encontraron cilindros, ANFO y artefactos explosivos en zona rural de Santiago. El material fue destruido de manera controlada.
ejercito
Créditos:
Ejército Nacional

Una operación del Ejército Nacional permitió ubicar y destruir un depósito ilegal de explosivos en zona rural del municipio de Santiago, Norte de Santander.

El hallazgo se produjo en la vereda Cacahualá, donde tropas del Gaula Militar Norte de Santander, en coordinación con la Policía Nacional, encontraron material que, según las autoridades, pertenecería al frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

De acuerdo con el reporte oficial, en el lugar fueron encontrados dos cilindros de 10 y 20 kilogramos, que al parecer estaban acondicionados con explosivo tipo ANFO, además de cerca de 100 kilogramos de este material, tres artefactos explosivos y elementos con insignias alusivas al grupo armado.

Las autoridades indicaron que los explosivos contaban con sistemas de iniciación eléctrica, por lo que fueron sometidos a un procedimiento de destrucción controlada por parte de personal especializado del Ejército.

Según la institución, la operación permitió retirar de circulación un material que presuntamente podría haber sido utilizado contra la Fuerza Pública o infraestructura en esta zona del departamento.

El Ejército señaló que continuará desarrollando operaciones de inteligencia y control territorial en Norte de Santander, mientras hizo un llamado a la ciudadanía para reportar información que permita prevenir acciones de grupos armados ilegales.

ELN
Ejército Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
SOAT podría cambiar: pagarían según uso del vehículo
soat
La iniciativa radicada en el Congreso plantea que la tarifa del seguro tenga en cuenta factores como el kilometraje recorrido, el nivel de riesgo y las restricciones de movilidad. Por ahora, no hay cambios en los precios actuales.
Colombia
Atentado con explosivo sacudió a Popayán
atentado
La explosión ocurrió cerca de una planta distribuidora de Postobón. No hubo personas heridas, pero sí daños materiales y las autoridades investigan a los responsables.
Colombia
Remoción en masa mantiene en alerta la vía La Línea entre Tolima y Quindío
deslizamiento
Una emergencia por remoción en masa mantiene bajo vigilancia la vía La Línea, uno de los corredores más importantes del país, luego de que un deslizamiento afectara la zona de Calle Larga, en Cajamarca, Tolima.
Colombia
Ejército halló depósito con explosivos del ELN en Norte de Santander
ejercito
Las autoridades encontraron cilindros, ANFO y artefactos explosivos en zona rural de Santiago. El material fue destruido de manera controlada.