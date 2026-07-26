Ejército halló depósito con explosivos del ELN en Norte de Santander

Una operación del Ejército Nacional permitió ubicar y destruir un depósito ilegal de explosivos en zona rural del municipio de Santiago, Norte de Santander.

El hallazgo se produjo en la vereda Cacahualá, donde tropas del Gaula Militar Norte de Santander, en coordinación con la Policía Nacional, encontraron material que, según las autoridades, pertenecería al frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

De acuerdo con el reporte oficial, en el lugar fueron encontrados dos cilindros de 10 y 20 kilogramos, que al parecer estaban acondicionados con explosivo tipo ANFO, además de cerca de 100 kilogramos de este material, tres artefactos explosivos y elementos con insignias alusivas al grupo armado.

Las autoridades indicaron que los explosivos contaban con sistemas de iniciación eléctrica, por lo que fueron sometidos a un procedimiento de destrucción controlada por parte de personal especializado del Ejército.

Según la institución, la operación permitió retirar de circulación un material que presuntamente podría haber sido utilizado contra la Fuerza Pública o infraestructura en esta zona del departamento.

El Ejército señaló que continuará desarrollando operaciones de inteligencia y control territorial en Norte de Santander, mientras hizo un llamado a la ciudadanía para reportar información que permita prevenir acciones de grupos armados ilegales.