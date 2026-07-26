SOAT podría cambiar: pagarían según uso del vehículo

El precio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) podría tener una modificación en Colombia si avanza un nuevo proyecto de ley presentado ante el Congreso.

La iniciativa, llamada “SOAT a la Medida”, propone cambiar la forma en que se calcula la tarifa del seguro para vehículos particulares, con el objetivo de que el valor esté relacionado con el uso real que cada propietario le da a su vehículo.

Actualmente, el cobro del SOAT se determina principalmente según la categoría del automotor, como motocicletas, carros particulares, taxis o vehículos de carga. La propuesta busca incluir nuevos factores para establecer el precio.

El proyecto plantea que la tarifa pueda calcularse teniendo en cuenta aspectos como:

Kilometraje anual recorrido por el vehículo.

Nivel de exposición al riesgo.

Frecuencia de uso.

Restricciones de movilidad como el pico y placa.

La idea es que los conductores que utilizan poco sus vehículos puedan tener una tarifa diferente frente a quienes recorren mayores distancias y tienen una mayor exposición a accidentes de tránsito.

Aunque propone modificar la forma de cálculo, el proyecto mantiene la obligación de adquirir el SOAT para poder circular legalmente por las vías del país.

Además, la iniciativa establece que la cobertura para las víctimas de accidentes de tránsito se mantendría sin cambios.

El proyecto también contempla un tratamiento diferencial para motocicletas de menos de 250 centímetros cúbicos.

Este beneficio estaría dirigido a propietarios que puedan demostrar que utilizan la moto como herramienta de trabajo o como su único medio de transporte para desplazarse a sus actividades laborales.

La verificación estaría a cargo de las entidades correspondientes mediante información del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y otros sistemas oficiales.

Por ahora, las tarifas del SOAT no tienen ninguna modificación.

El proyecto apenas comienza su trámite en el Congreso y, en caso de ser aprobado, la Superintendencia Financiera tendría que establecer la metodología para definir los nuevos rangos tarifarios.

Mientras avanza la discusión, los conductores deberán seguir adquiriendo el seguro bajo las condiciones actuales.