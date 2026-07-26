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Atentado con explosivo sacudió a Popayán

La explosión ocurrió cerca de una planta distribuidora de Postobón. No hubo personas heridas, pero sí daños materiales y las autoridades investigan a los responsables.
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Créditos:
Policía Nacional de Colombia

Un ataque con explosivo generó alarma durante la noche del sábado en Popayán, Cauca, luego de que un artefacto fuera lanzado cerca de una planta distribuidora de Postobón.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la detonación ocurrió hacia las 11:11 de la noche y no dejó personas heridas ni víctimas mortales. Las afectaciones se concentraron en daños materiales.

La Policía Metropolitana de Popayán informó que, según las primeras investigaciones, dos personas que se movilizaban en motocicleta habrían lanzado el artefacto explosivo contra el lugar y posteriormente huyeron.

 

Tras la explosión, unidades de la SIJIN, SIPOL y GAULA llegaron al sitio para acordonar la zona y adelantar las primeras investigaciones. El CTI de la Fiscalía asumió los actos urgentes para recolectar evidencias e identificar a los responsables.

Durante la inspección del lugar fueron encontrados panfletos con mensajes alusivos al ELN. Sin embargo, las autoridades aclararon que estos elementos están siendo analizados para determinar su autenticidad y establecer si existe una relación directa con el grupo armado.

La Policía rechazó el ataque y señaló que continuará trabajando junto con la Fiscalía para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para entregar información que permita avanzar en la investigación a través de las líneas oficiales de emergencia.

ELN
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