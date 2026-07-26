Atentado con explosivo sacudió a Popayán

Un ataque con explosivo generó alarma durante la noche del sábado en Popayán, Cauca, luego de que un artefacto fuera lanzado cerca de una planta distribuidora de Postobón.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la detonación ocurrió hacia las 11:11 de la noche y no dejó personas heridas ni víctimas mortales. Las afectaciones se concentraron en daños materiales.

La Policía Metropolitana de Popayán informó que, según las primeras investigaciones, dos personas que se movilizaban en motocicleta habrían lanzado el artefacto explosivo contra el lugar y posteriormente huyeron.