La Registraduría estableció el calendario para la nueva elección de alcalde de Cartago, convocada después de que fuera anulada la elección de Juan David Piedrahíta. Los ciudadanos volverán a las urnas el 20 de septiembre de 2026.

La jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, de acuerdo con la información publicada por la entidad electoral. Quien resulte ganador gobernará durante el tiempo restante del periodo institucional que termina el 31 de diciembre de 2027.

La decisión que dejó a Cartago sin alcalde titular

La convocatoria se produjo luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmara la nulidad de la elección de Juan David Piedrahíta López, quien había llegado a la Alcaldía de Cartago para el periodo 2024-2027.

El alto tribunal determinó que Piedrahíta incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo durante la campaña territorial de 2023. Según la decisión, respaldó candidatos de organizaciones políticas diferentes a las colectividades que integraron la coalición con la que fue inscrito.

La sentencia confirmó el fallo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca había emitido el 25 de marzo de 2025. Una vez quedó ejecutoriada la decisión, se configuró la falta absoluta en la Alcaldía y la Gobernación del Valle designó a Mónica Yohana Guapacha como alcaldesa encargada.

La Constitución establece que, cuando la falta absoluta se presenta a más de 18 meses de la terminación del periodo, debe convocarse una nueva elección. Cuando queda menos de ese tiempo, corresponde al gobernador designar a un mandatario para completar el periodo.

Estas son las fechas del calendario electoral

La inscripción de candidatos comenzó el viernes 24 de julio y estará abierta hasta el 10 de agosto. Durante este plazo podrán presentar aspirantes los partidos y movimientos políticos, los grupos significativos de ciudadanos y los promotores del voto en blanco.

Los comités que pretendan postular candidaturas respaldadas mediante firmas tendrán plazo hasta el 7 de agosto para registrarse. Después del cierre de inscripciones, las organizaciones políticas podrán modificar sus candidaturas hasta el 14 de agosto y la lista de inscritos será publicada el 16 del mismo mes.

El 5 de septiembre vencerá el plazo para sortear y designar a los jurados de votación. Tras las elecciones del 20 de septiembre, los escrutinios municipales comenzarán al día siguiente. En caso de apelaciones o desacuerdos, los escrutinios generales están previstos desde el 22 de septiembre.