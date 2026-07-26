Empresaria denuncia brutal ataque y amenazas de muerte en Bogotá

Según relató la víctima a EL TIEMPO, el hombre, un ciudadano extranjero de 45 años que llevaba apenas dos semanas vinculado al negocio, reaccionó violentamente tras exigir el pago inmediato de su salario y liquidación.

Las cámaras de seguridad captaron cómo el agresor la golpeó repetidamente, la arrastró del cabello hasta la cocina del local y continuó atacándola durante más de tres minutos, en un lugar donde no pudiera ser visto por quienes transitaban por la zona.

La víctima aseguró que recibió más de 80 golpes en la cabeza, el rostro, el abdomen y la espalda. Además, sufrió fractura de nariz, múltiples laceraciones, pérdida de cabello e incapacidad médica de 20 días.

Durante la agresión, el hombre, al parecer, también la habría amenazado de muerte.

La mujer explicó que logró alertar a los vecinos al patear una mesa con cristalería. El fuerte ruido hizo que los propietarios de un restaurante cercano acudieran a auxiliarla mientras el agresor continuaba golpeándola.

Finalmente, la empresaria consiguió llegar hasta la entrada del establecimiento y pidió que cerraran la reja para impedir que el hombre escapara mientras llegaba la Policía.

Uniformados de la Policía trasladaron al hombre ante las autoridades judiciales. Sin embargo, mientras la víctima permanecía hospitalizada en la Clínica Reina Sofía, su familia conoció que el agresor había sido dejado en libertad.

La decisión ha generado fuertes cuestionamientos y preocupación por la seguridad de la empresaria, incluso, fue rechazada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.