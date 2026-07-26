Defensoría alerta crisis humanitaria por combates en Cauca

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la grave crisis humanitaria que enfrenta el departamento del Cauca debido a los intensos enfrentamientos entre el Ejército Nacional y la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias "Iván Mordisco".
Según la entidad, los combates registrados en los municipios de El Tambo y Huisitó han dejado, de manera preliminar, seis personas heridas, además de situaciones de confinamiento, riesgo de desplazamiento y graves afectaciones a la población civil.
La Defensoría indicó que adelanta la verificación de información que señala que las afectaciones a personas y bienes civiles podrían haberse producido durante acciones de ambos actores armados involucrados en los enfrentamientos.
Uno de los hechos que más preocupa a las autoridades humanitarias ocurrió en una institución educativa, donde 12 niños, el rector y varios docentes quedaron atrapados en medio del fuego cruzado.
La Defensoría informó que ha realizado labores de monitoreo y acompañamiento a la comunidad afectada, con especial atención a los menores de edad, quienes debieron permanecer en el plantel mientras se desarrollaban los combates.
La entidad recordó que las instituciones educativas deben mantenerse al margen del conflicto armado y reiteró que niñas, niños y adolescentes cuentan con protección especial de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario.
La alerta se produce pocos días después de que las autoridades denunciaran que integrantes de la estructura Carlos Patiño intentaron instalar un retén ilegal en el corregimiento de Huisitó y, presuntamente, se hicieron pasar por civiles para atacar a unidades del Ejército Nacional.
Ante el deterioro del orden público, la Defensoría pidió tanto a las disidencias como a la Fuerza Pública mantener las confrontaciones lejos de zonas pobladas y cumplir estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Además, solicitó que en las operaciones militares se extremen las medidas de precaución y proporcionalidad para evitar nuevas afectaciones a civiles, especialmente cuando existan menores de edad o instituciones educativas en las áreas donde se desarrollan los combates.