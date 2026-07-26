Defensoría alerta crisis humanitaria por combates en Cauca

La Defensoría indicó que adelanta la verificación de información que señala que las afectaciones a personas y bienes civiles podrían haberse producido durante acciones de ambos actores armados involucrados en los enfrentamientos.

Uno de los hechos que más preocupa a las autoridades humanitarias ocurrió en una institución educativa, donde 12 niños, el rector y varios docentes quedaron atrapados en medio del fuego cruzado.

La Defensoría informó que ha realizado labores de monitoreo y acompañamiento a la comunidad afectada, con especial atención a los menores de edad, quienes debieron permanecer en el plantel mientras se desarrollaban los combates.

La entidad recordó que las instituciones educativas deben mantenerse al margen del conflicto armado y reiteró que niñas, niños y adolescentes cuentan con protección especial de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario.