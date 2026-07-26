Cinco militares fueron condenados por tortura y asesinato

Cinco integrantes del Ejército Nacional fueron condenados a 20 años y 3 meses de prisión por su responsabilidad en la tortura, asesinato y desaparición forzada de un campesino de 27 años en el municipio de Frontino, Antioquia.

La sentencia fue emitida luego de que los militares aceptaran su responsabilidad mediante un preacuerdo judicial. Los condenados son el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada, Neider de Jesús Oyola y Miguel Ángel Caicedo Hernández.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, los uniformados habrían retenido a la víctima durante varias horas dentro de una base militar, al parecer bajo la sospecha equivocada de que pertenecía a un grupo armado ilegal.