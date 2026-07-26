Inicio
Colombia

Cinco militares fueron condenados por tortura y asesinato

Un juez condenó a cinco integrantes del Ejército Nacional a más de 20 años de prisión por la muerte de un campesino con discapacidad cognitiva en Frontino. La víctima fue sometida a torturas dentro de una base militar, según la investigación.
Ejercito
Créditos:
Ejército Nacional

Cinco integrantes del Ejército Nacional fueron condenados a 20 años y 3 meses de prisión por su responsabilidad en la tortura, asesinato y desaparición forzada de un campesino de 27 años en el municipio de Frontino, Antioquia.

La sentencia fue emitida luego de que los militares aceptaran su responsabilidad mediante un preacuerdo judicial. Los condenados son el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada, Neider de Jesús Oyola y Miguel Ángel Caicedo Hernández.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, los uniformados habrían retenido a la víctima durante varias horas dentro de una base militar, al parecer bajo la sospecha equivocada de que pertenecía a un grupo armado ilegal.

 

captura
Créditos:
Fiscalía General de la nación

Durante ese tiempo, el campesino habría sido sometido a actos de tortura, entre ellos procedimientos de asfixia y ahogamiento, además de ser colgado de un árbol, según estableció el proceso judicial.

La Fiscalía indicó que la víctima murió dentro de un baño de la base militar. Posteriormente, su cuerpo habría sido trasladado hasta el helipuerto y arrojado al río El Cerro, donde fue encontrado tres semanas después.

Medicina Legal confirmó la identidad del hombre y estableció que la muerte estuvo relacionada con las agresiones sufridas.

Los cinco militares fueron condenados por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada.

Este caso se suma a otras condenas contra integrantes del Ejército vinculados con el mismo crimen ocurrido en Frontino. Otros cuatro militares ya habían recibido sentencia por estos hechos.

Ejército Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Más deportes
El keniano que rompió el récord de la Media Maratón de Bogotá, pero no su marca
Erick Sang bate el récord de la Media Maratón de Bogotá
Erick Sang rompió la marca que fue establecida en 2011 por un compatriota suyo.
Colombia
Resultados Icfes 2026: esta es la fecha
ICFES
Los estudiantes que presentaron la prueba Saber 11 este domingo 26 de julio podrán conocer su puntaje individual desde septiembre, según el cronograma oficial del Icfes.
Colombia
Cali marchó para exigir justicia por María Camila Potosí
feminicidio
Familiares, amigos y ciudadanos salieron a las calles de Cali para pedir avances en la investigación por la muerte de la joven embarazada y conocer qué ocurrió con la bebé que esperaba.
Colombia
Cinco militares fueron condenados por tortura y asesinato
Ejercito
Un juez condenó a cinco integrantes del Ejército Nacional a más de 20 años de prisión por la muerte de un campesino con discapacidad cognitiva en Frontino. La víctima fue sometida a torturas dentro de una base militar, según la investigación.