Cinco militares fueron condenados por tortura y asesinato

Cinco integrantes del Ejército Nacional fueron condenados a 20 años y 3 meses de prisión por su responsabilidad en la tortura, asesinato y desaparición forzada de un campesino de 27 años en el municipio de Frontino, Antioquia.
La sentencia fue emitida luego de que los militares aceptaran su responsabilidad mediante un preacuerdo judicial. Los condenados son el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada, Neider de Jesús Oyola y Miguel Ángel Caicedo Hernández.
De acuerdo con la investigación de las autoridades, los uniformados habrían retenido a la víctima durante varias horas dentro de una base militar, al parecer bajo la sospecha equivocada de que pertenecía a un grupo armado ilegal.
Durante ese tiempo, el campesino habría sido sometido a actos de tortura, entre ellos procedimientos de asfixia y ahogamiento, además de ser colgado de un árbol, según estableció el proceso judicial.
La Fiscalía indicó que la víctima murió dentro de un baño de la base militar. Posteriormente, su cuerpo habría sido trasladado hasta el helipuerto y arrojado al río El Cerro, donde fue encontrado tres semanas después.
Medicina Legal confirmó la identidad del hombre y estableció que la muerte estuvo relacionada con las agresiones sufridas.
Los cinco militares fueron condenados por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada.
Este caso se suma a otras condenas contra integrantes del Ejército vinculados con el mismo crimen ocurrido en Frontino. Otros cuatro militares ya habían recibido sentencia por estos hechos.