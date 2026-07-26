Cali marchó para exigir justicia por María Camila Potosí

La madre de María Camila, Alba Ruby Gómez, manifestó que continuará buscando respuestas y mantiene la esperanza de encontrar a su nieta con vida.

María Camila, quien tenía ocho meses de embarazo, desapareció el pasado 16 de julio. Cuatro días después fue encontrada sin vida a orillas del río Meléndez, en el sur de Cali.

La Fiscalía y las autoridades continúan con las investigaciones para establecer qué ocurrió y determinar quiénes serían los responsables. Hasta ahora, no se han reportado capturas relacionadas con el caso.

Por información que permita esclarecer el crimen y ubicar a la bebé, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca ofrecen una recompensa de hasta 200 millones de pesos.