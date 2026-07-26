Inicio
Colombia

Cali marchó para exigir justicia por María Camila Potosí

Familiares, amigos y ciudadanos salieron a las calles de Cali para pedir avances en la investigación por la muerte de la joven embarazada y conocer qué ocurrió con la bebé que esperaba.
feminicidio
Créditos:
Redes sociales

Vestidos de blanco y con mensajes de justicia, decenas de personas marcharon este domingo en Cali para recordar a María Camila Potosí, una joven de 21 años que fue encontrada sin vida tras permanecer desaparecida durante cuatro días, y para exigir respuestas sobre la bebé que esperaba.

La movilización estuvo liderada por familiares, amigos y vecinos de la víctima, quienes pidieron a las autoridades avanzar con rapidez en la investigación y esclarecer los hechos que rodearon su muerte.

 

La madre de María Camila, Alba Ruby Gómez, manifestó que continuará buscando respuestas y mantiene la esperanza de encontrar a su nieta con vida.

María Camila, quien tenía ocho meses de embarazo, desapareció el pasado 16 de julio. Cuatro días después fue encontrada sin vida a orillas del río Meléndez, en el sur de Cali.

La Fiscalía y las autoridades continúan con las investigaciones para establecer qué ocurrió y determinar quiénes serían los responsables. Hasta ahora, no se han reportado capturas relacionadas con el caso.

Por información que permita esclarecer el crimen y ubicar a la bebé, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca ofrecen una recompensa de hasta 200 millones de pesos.

Cali
Feminicidio
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Más deportes
El keniano que rompió el récord de la Media Maratón de Bogotá, pero no su marca
Erick Sang bate el récord de la Media Maratón de Bogotá
Erick Sang rompió la marca que fue establecida en 2011 por un compatriota suyo.
Colombia
Resultados Icfes 2026: esta es la fecha
ICFES
Los estudiantes que presentaron la prueba Saber 11 este domingo 26 de julio podrán conocer su puntaje individual desde septiembre, según el cronograma oficial del Icfes.
Colombia
Cali marchó para exigir justicia por María Camila Potosí
feminicidio
Familiares, amigos y ciudadanos salieron a las calles de Cali para pedir avances en la investigación por la muerte de la joven embarazada y conocer qué ocurrió con la bebé que esperaba.
Colombia
Cinco militares fueron condenados por tortura y asesinato
Ejercito
Un juez condenó a cinco integrantes del Ejército Nacional a más de 20 años de prisión por la muerte de un campesino con discapacidad cognitiva en Frontino. La víctima fue sometida a torturas dentro de una base militar, según la investigación.