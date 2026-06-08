Silvy Araujo atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. La creadora de contenido y empresaria confirmó el nacimiento de su primera hija, Olivia, fruto de su matrimonio con Felipe Hernández.
La noticia fue revelada por la pareja el pasado 7 de junio a través de una publicación en Instagram, donde compartieron un carrusel de doce fotografías que documentan los primeros días junto a la recién nacida. Las imágenes rápidamente emocionaron a sus millones de seguidores, quienes han acompañado de cerca cada etapa del embarazo.
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Silvy Araujo ya había anticipado que el nacimiento estaba cerca
Días antes de dar a luz, específicamente el 4 de junio, Silvy Araujo publicó un video mostrando todos los elementos que había preparado en la maleta que llevaría al hospital para el esperado nacimiento de su bebé.
“Maleta para ir al hospital para tener a la chiqui lista. Hay muchas cosas que el hospital da, pero igual llevo mis opciones. Deséame suerte que ya puede ser en cualquier momento”, escribió la influencer cartagenera en su publicación.
El mensaje despertó la emoción de sus seguidores, quienes entendieron que la llegada de la pequeña era inminente. Apenas un día después, el 5 de junio de 2026, Olivia llegó al mundo.
Olivia: el nombre elegido por Silvy Araujo y Felipe Hernández
Aunque durante varios meses la pareja se refirió a la bebé como “Bebé Hernández Araujo”, finalmente revelaron que la niña llevará por nombre Olivia.
El significado de Olivia está asociado con conceptos como la paz, la armonía y la reconciliación, por lo que suele interpretarse como “la que trae paz” o “pacificadora”.
La propia Silvy confirmó la fecha exacta del nacimiento mediante una historia en Instagram en la que escribió: “Junio 5, 2026 llegaste a nuestras vidas”.
Las emotivas imágenes de los primeros días de Olivia
Las fotografías compartidas por la pareja muestran algunos de los momentos más íntimos y especiales tras el nacimiento de la bebé.
En una de las imágenes aparece Silvy Araujo visiblemente emocionada, aparentemente pocos minutos después del parto. Otra fotografía captura lo que sería la primera imagen oficial de Olivia, quien luce un delicado atuendo blanco.
También se observan detalles de la estancia hospitalaria, como el ramo de rosas rosadas que Felipe Hernández le regaló a su esposa y el moisés instalado junto a la cama donde descansó la recién nacida durante sus primeras horas.
La última fotografía del carrusel muestra a los nuevos padres preparándose para abandonar la clínica y comenzar una nueva etapa en casa junto a su hija.
Una historia de amor que ahora suma un nuevo capítulo
La llegada de Olivia marca un nuevo capítulo en la historia de amor de Silvy Araujo y Felipe Hernández. La pareja contrajo matrimonio en junio de 2024 en Cartagena, en una ceremonia que fue ampliamente comentada en redes sociales y medios de entretenimiento por su espectacular despliegue y lujosos detalles.
Meses después, a finales de 2025, anunciaron que estaban esperando a su primer bebé, noticia que fue celebrada por sus seguidores y amigos cercanos.