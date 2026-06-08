Silvy Araujo atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. La creadora de contenido y empresaria confirmó el nacimiento de su primera hija, Olivia, fruto de su matrimonio con Felipe Hernández.

La noticia fue revelada por la pareja el pasado 7 de junio a través de una publicación en Instagram, donde compartieron un carrusel de doce fotografías que documentan los primeros días junto a la recién nacida. Las imágenes rápidamente emocionaron a sus millones de seguidores, quienes han acompañado de cerca cada etapa del embarazo.

Lea también: La férrea defensa de Johanna Fadul a la derecha

Silvy Araujo ya había anticipado que el nacimiento estaba cerca

Días antes de dar a luz, específicamente el 4 de junio, Silvy Araujo publicó un video mostrando todos los elementos que había preparado en la maleta que llevaría al hospital para el esperado nacimiento de su bebé.

“Maleta para ir al hospital para tener a la chiqui lista. Hay muchas cosas que el hospital da, pero igual llevo mis opciones. Deséame suerte que ya puede ser en cualquier momento”, escribió la influencer cartagenera en su publicación.

El mensaje despertó la emoción de sus seguidores, quienes entendieron que la llegada de la pequeña era inminente. Apenas un día después, el 5 de junio de 2026, Olivia llegó al mundo.

Olivia: el nombre elegido por Silvy Araujo y Felipe Hernández

Aunque durante varios meses la pareja se refirió a la bebé como “Bebé Hernández Araujo”, finalmente revelaron que la niña llevará por nombre Olivia.

El significado de Olivia está asociado con conceptos como la paz, la armonía y la reconciliación, por lo que suele interpretarse como “la que trae paz” o “pacificadora”.

La propia Silvy confirmó la fecha exacta del nacimiento mediante una historia en Instagram en la que escribió: “Junio 5, 2026 llegaste a nuestras vidas”.