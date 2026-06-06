La férrea defensa de Johanna Fadul a la derecha

La campaña presidencial colombiana entró en su fase más intensa y polarizada de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio. En medio de un ambiente político cada vez más tenso, las redes sociales se han convertido en un escenario clave donde no solo participan candidatos y estrategas, sino también algunas de las personalidades más influyentes del entretenimiento nacional.

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En esta ocasión, Johanna Fadul se ubicó en el centro de la conversación pública tras publicar un video en el que manifestó abiertamente su posición frente a las elecciones presidenciales y reveló cuál es el candidato que cuenta con su respaldo.

Johanna Fadul respalda a Abelardo de la Espriella

A pocas semanas de que millones de colombianos acudan a las urnas para definir el futuro político del país, Fadul decidió abandonar la neutralidad que suelen mantener muchas figuras públicas durante las campañas electorales y compartió un mensaje directo con sus seguidores.

A través de sus plataformas digitales, la bogotana expresó su preocupación por la situación actual del país y aseguró que considera necesario un cambio de rumbo político. En ese contexto, manifestó su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, destacando algunas de sus propuestas y mostrando confianza en su eventual llegada a la Casa de Nariño.