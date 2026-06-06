La férrea defensa de Johanna Fadul a la derecha

La campaña presidencial colombiana entró en su fase más intensa y polarizada de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio. En medio de un ambiente político cada vez más tenso, las redes sociales se han convertido en un escenario clave donde no solo participan candidatos y estrategas, sino también algunas de las personalidades más influyentes del entretenimiento nacional.
En esta ocasión, Johanna Fadul se ubicó en el centro de la conversación pública tras publicar un video en el que manifestó abiertamente su posición frente a las elecciones presidenciales y reveló cuál es el candidato que cuenta con su respaldo.
Johanna Fadul respalda a Abelardo de la Espriella
A pocas semanas de que millones de colombianos acudan a las urnas para definir el futuro político del país, Fadul decidió abandonar la neutralidad que suelen mantener muchas figuras públicas durante las campañas electorales y compartió un mensaje directo con sus seguidores.
A través de sus plataformas digitales, la bogotana expresó su preocupación por la situación actual del país y aseguró que considera necesario un cambio de rumbo político. En ese contexto, manifestó su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, destacando algunas de sus propuestas y mostrando confianza en su eventual llegada a la Casa de Nariño.
La publicación rápidamente acumuló miles de visualizaciones y comentarios, generando una fuerte discusión entre quienes respaldan su postura y quienes cuestionan sus afirmaciones.
Fuertes críticas al gobierno de izquierda
Más allá de expresar su respaldo electoral, la exparticipante de La casa de los famosos llamó la atención por las críticas que dirigió al sector político de izquierda, al que responsabilizó por varios de los problemas que, según ella, enfrenta actualmente Colombia.
Durante su intervención, aseguró que el país atraviesa una situación compleja y manifestó sentirse especialmente involucrada en estas elecciones debido al impacto que, en su opinión, tendrá el resultado sobre el futuro nacional.
"El gobierno de izquierda lo único que quiere es que la pobreza siga más pobre", afirmó Fadul en uno de los apartes más comentados del video.
Sus declaraciones continuaron con un balance crítico sobre la situación del país, asegurando que Colombia enfrenta dificultades que requieren decisiones urgentes en las urnas.