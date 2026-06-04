Luego de más de cuatro meses de convivencia y exposición constante ante las cámaras, la tercera temporada de La casa de los famosos llegó a su fin. Entre los participantes que más captaron la atención del público estuvo Juanda Caribe, que se convirtió en uno de los finalistas más comentados de la competencia.

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Durante su permanencia en el reality, el creador de contenido protagonizó diversos momentos que generaron conversación tanto dentro como fuera de la casa estudio. Sus enfrentamientos con algunos participantes, las controversias que rodearon su comportamiento y su relación sentimental con Mariana Zapata fueron algunos de los episodios que más repercusión tuvieron en redes sociales.

Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención de los seguidores del programa fue la situación personal que enfrentó con Sheila Gándara, madre de su hija Victoria. Mientras Juanda Caribe permanecía aislado en la competencia, su ahora expareja utilizó sus plataformas digitales para exponer diferentes situaciones relacionadas con la relación que mantuvieron, lo que provocó múltiples reacciones entre los usuarios.

El esperado encuentro con su hija Victoria

Tras finalizar su participación en La casa de los famosos, el barranquillero comenzó a retomar sus compromisos personales y familiares. Entre las prioridades que tenía al abandonar el programa estaba reencontrarse con su hija Victoria, a quien no veía desde hacía varios meses debido a las exigencias del reality.

A través de sus redes sociales, el influencer compartió un emotivo video que rápidamente conmovió a sus seguidores. En las imágenes se observa a Juanda disfrutando de un día especial junto a la menor, mientras recorren distintos lugares de Barranquilla.