 Mundial 2026
Inicio
Entretenimiento

Shakira brilló en el entretiempo de la final del Mundial 2026

La barranquillera encendió el estadio con un show de talla global y volvió a poner el sello colombiano en una final del mundo.
Shakira-mundial-final-2026
Créditos:
EFE

Shakira volvió a brillar ante los ojos del mundo. La artista barranquillera fue una de las grandes protagonistas del show de entretiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, en el MetLife de Nueva York/Nueva Jersey.

Con una puesta en escena cargada de energía, baile y potencia visual, la colombiana hizo vibrar el estadio y recordó por qué su nombre está ligado a algunos de los momentos musicales más memorables en la historia de los mundiales.

Vea también: Shakira sorprendió junto a los bailarines The Ghetto Kids, de Uganda, en pleno Times Square

La artista apareció con un look metalizado, acompañado de detalles inspirados en la estética y los colores del Mundial 2026. Su presentación rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

En redes, miles de usuarios celebraron la fuerza de la barranquillera, el nivel del espectáculo y su regreso a un escenario mundialista. Una vez más, Shakira llevó el orgullo colombiano a una de las vitrinas más vistas del planeta.

Shakira
Mundial 2026
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Abelardo De La Espriella anuncia cuatro nombramientos para la Casa de Nariño
electo
Los nuevos funcionarios asumirán sus cargos a partir del 7 de agosto y tendrán la misión de fortalecer la coordinación del Gobierno, la relación con las regiones y la estrategia de comunicaciones de la Presidencia.
Colombia
Dos adolescentes murieron electrocutadas en Montería
electricidad
Las jóvenes, de 15 y 16 años, se movilizaban en motocicleta cuando hicieron contacto con un cable de alta tensión que cayó sobre la vía durante un fuerte vendaval. Las autoridades investigan lo ocurrido.
Bogotá
Envían a la cárcel a hombre que tomó como rehén a una mujer
mujer
El sujeto, identificado como Jeferson Cuesta Martínez, habría intentado robar un celular y, al verse rodeado por la Policía, retuvo a una mujer durante cerca de 30 minutos. Un juez le dictó medida de aseguramiento en prisión.
Política
Colombia vuelve al radar de inversionistas extranjeros con De La Espriella
Inversionistas-extranjeros-Colombia-De La Espriella
Desde Barranquilla, el presidente electo busca enviar un mensaje de confianza, seguridad jurídica y apertura al capital internacional.