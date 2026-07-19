Shakira volvió a brillar ante los ojos del mundo. La artista barranquillera fue una de las grandes protagonistas del show de entretiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, en el MetLife de Nueva York/Nueva Jersey.

Con una puesta en escena cargada de energía, baile y potencia visual, la colombiana hizo vibrar el estadio y recordó por qué su nombre está ligado a algunos de los momentos musicales más memorables en la historia de los mundiales.

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La artista apareció con un look metalizado, acompañado de detalles inspirados en la estética y los colores del Mundial 2026. Su presentación rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

En redes, miles de usuarios celebraron la fuerza de la barranquillera, el nivel del espectáculo y su regreso a un escenario mundialista. Una vez más, Shakira llevó el orgullo colombiano a una de las vitrinas más vistas del planeta.