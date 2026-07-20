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De La Espriella pone a Antioquia como pilar de su ‘Patria Milagro’

Durante el desfile militar del 20 de julio en Medellín, el presidente electo aseguró que Antioquia será fundamental para construir su proyecto de 'Patria Milagro'.
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Antioquia será uno de los pilares políticos y económicos del próximo Gobierno. Así lo aseguró el presidente electo, Abelardo De La Espriella, durante su participación en el desfile militar del 20 de julio en Medellín, donde agradeció el respaldo recibido en las urnas y planteó al departamento como un modelo para el resto del país.

En uno de los apartes más contundentes de su discurso, De La Espriella afirmó que la victoria electoral del pasado 21 de junio representó un nuevo “grito de independencia” y atribuyó a los votantes antioqueños un papel decisivo en su llegada a la Presidencia.

“Antioquia resistió y Colombia se salvó”, expresó el mandatario electo, quien destacó el carácter trabajador, honesto y resiliente de los habitantes del departamento.

De La Espriella rindió homenaje a soldados y policías

El presidente electo señaló que su presencia en Medellín también tenía como propósito rendir homenaje a los miembros de la Fuerza Pública que participaron en la conmemoración de la Independencia.

“Hoy estoy aquí rindiéndole homenaje a los héroes de la patria, soldados y policías, pero también a este pueblo antioqueño que no se arrodilla pese a la adversidad”, manifestó.

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De La Espriella aseguró que Antioquia defendió en las urnas la democracia, la libertad y la institucionalidad. También sostuvo que el respaldo recibido en esa región le da fuerza para continuar con la construcción de su proyecto político.

“El Tigre representa a Antioquia, el Tigre tiene a Antioquia en su corazón y en su espíritu”, afirmó ante los asistentes.

Antioquia tendrá protagonismo en el nuevo Gobierno

El mandatario electo recordó que tres mujeres antioqueñas harán parte de su gabinete y aseguró que su designación responde al liderazgo y a la importancia del departamento en el país.

“No en vano este departamento tiene tres ministras de Estado, porque se lo merece, porque este departamento es inspiración y ejemplo para Colombia”, expresó.

Aunque no mencionó nuevamente sus nombres durante el discurso, De La Espriella presentó estas designaciones como una señal del protagonismo que tendrá Antioquia en su administración.

El modelo de Medellín que quiere llevar al país

Otro de los puntos centrales de la intervención fue la propuesta de replicar en otras regiones algunos elementos del modelo de desarrollo de Antioquia y Medellín.

Según De La Espriella, la construcción de la denominada “Patria Milagro” dependerá de la participación del departamento y de su capacidad para servir como referente en materia de trabajo, desarrollo y crecimiento.

“Si en Colombia podemos construir la Patria Milagro, eso implicaría necesariamente replicar el modelo de Antioquia y Medellín en el resto de departamentos”, sostuvo.

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El presidente electo insistió en que su proyecto busca llevar al país a un escenario de mayor grandeza y aseguró que el trabajo será una de las bases de su administración.

“La Patria Milagro es imposible de construir sin el concurso de Antioquia. Antioquia es el pilar fundamental de la Patria Milagro”, reiteró.

“Antioquia tiene presidente”

El discurso cerró con una de las frases que generó mayor reacción entre los asistentes. De La Espriella aseguró que su Gobierno mantendrá una relación directa con el departamento y reivindicó el respaldo que recibió durante la campaña presidencial.

“Aquí donde se respira libertad y patriotismo, aquí donde el trabajo es la fuente de de toda circunstancia y del futuro, les digo: con el Tigre, Antioquia tiene presidente”, concluyó.

Abelardo De La Espriella
Antioquia
Medellín
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