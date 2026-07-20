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Así funcionará el Pico y Placa Regional para entrar a Bogotá este 20 de julio

El ingreso a Bogotá estará restringido por número de placa entre el mediodía y las 8:00 p.m. También habrá reversible en la Carrera Séptima hasta las 10:00 p.m.
Vehículos en plan retorno en Bogotá con señalización de Pico y Placa.
Créditos:
Kienyke IA

Bogotá pondrá en marcha un plan retorno especial este 20 de julio para ordenar el ingreso de miles de viajeros que regresarán a la capital después del festivo.

La principal medida será el Pico y Placa Regional, que funcionará en los nueve corredores de entrada a la ciudad y limitará el paso de vehículos particulares de acuerdo con el último número de la placa.

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde podrán ingresar únicamente los vehículos con placas terminadas en número par. Luego, entre las 4:00 y las 8:00 de la noche, el turno será para las placas impares.

Antes del mediodía y después de las 8:00 p.m. no habrá restricción para entrar a Bogotá.

Reversible en la Carrera Séptima

Como parte del operativo, también se habilitará un reversible en la Carrera Séptima para facilitar el flujo vehicular desde el norte de la ciudad.

La medida operará entre las 2:30 de la tarde y las 10:00 de la noche en sentido norte-sur, uno de los corredores que suele registrar mayor congestión durante los planes retorno.

Las autoridades recomiendan revisar con anticipación el último número de la placa, programar la hora de llegada y evitar desplazarse en los momentos de mayor congestión.

El incumplimiento del Pico y Placa Regional puede generar sanciones, por lo que los viajeros deberán respetar los horarios establecidos y consultar el estado de las vías antes de iniciar su recorrido.

La Secretaría Distrital de Movilidad mantendrá información actualizada a través de sus canales oficiales sobre congestiones, cierres y novedades en los accesos a Bogotá.

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