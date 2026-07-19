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Petro acepta ser jefe político del Pacto Histórico tras dejar la Presidencia

El mandatario saliente dijo que aceptará el liderazgo de su partido después de tomar unas vacaciones tras cuatro años de Gobierno.
Gustavo Petro - jefe-Pacto Histórico
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Presidencia de la República

Gustavo Petro ya empieza a marcar el camino que tomará cuando deje la Casa de Nariño. El presidente de Colombia aceptó este domingo asumir la jefatura política del Pacto Histórico una vez termine su mandato, el próximo 7 de agosto.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de X, un día después de que el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda planteara esa posibilidad durante un acto en Tunja, capital de Boyacá.

“Me han pedido en Tunja que sea jefe político del Pacto Histórico, cuando salga de la Presidencia de la República (...) acepto la propuesta de mi partido”, escribió Petro.

Petro pide una bancada unida

El mandatario saliente aseguró que espera una bancada cohesionada en el nuevo Congreso y pidió reglas estrictas para que las votaciones sean públicas.

Petro afirmó que ha solicitado “el reglamento más estricto” para que “toda votación sea de verdad pública”.

“Mañana espero de la bancada una decisión unánime y pública hasta en su voto individual”, agregó, en referencia a la instalación del nuevo Congreso y a la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes.

La pelea por las mesas directivas

Para la Presidencia del Senado aparecen como principales candidatos Alfredo Deluque, del Partido de la U y cercano al presidente electo, y Honorio Henríquez, del Centro Democrático.

En la Cámara de Representantes, el aspirante con más opciones es el congresista uribista Daniel Briceño, quien fue el más votado en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

Petro también aseguró que durante su Gobierno dio garantías democráticas a la oposición y pidió no criminalizar a ningún sector político.

“Ni la derecha se debe criminalizar por el hecho de ser derecha, (...) y tampoco el progresismo se debe criminalizar”, sostuvo el mandatario saliente.

Con este anuncio, Petro deja claro que su papel político no terminará el 7 de agosto. Tras unas vacaciones que, según dijo, merece después de cuatro años de Gobierno, buscará convertirse en la cabeza política del Pacto Histórico en la oposición.

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