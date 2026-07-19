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Dos adolescentes murieron electrocutadas en Montería

Las jóvenes, de 15 y 16 años, se movilizaban en motocicleta cuando hicieron contacto con un cable de alta tensión que cayó sobre la vía durante un fuerte vendaval. Las autoridades investigan lo ocurrido.
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Una tragedia enluta a Montería. Dos adolescentes murieron luego de recibir una descarga eléctrica al hacer contacto con un cable de alta tensión que cayó sobre una calle del barrio Santa Fe tras el fuerte vendaval registrado en la noche del sábado 18 de julio.

Las víctimas fueron identificadas como Ana Sofía Álvarez Benítez, de 15 años, y Andrea Carolina Cordero Copete, de 16. De acuerdo con la información preliminar, las jóvenes habían salido en motocicleta hacia una tienda y, cuando regresaban a su vivienda, encontraron el cable sobre la vía.

Al parecer, una rama desprendida por los intensos vientos provocó la caída del tendido eléctrico. Las adolescentes hicieron contacto con el cable, sufriendo una descarga eléctrica que les causó graves lesiones.

Vecinos del sector las auxiliaron y las trasladaron de inmediato a la Clínica del Río, donde el personal médico intentó reanimarlas. Sin embargo, minutos después se confirmó el fallecimiento de ambas.

Tras conocerse la tragedia, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que la administración municipal brindará acompañamiento durante este difícil momento.

Entre tanto, las autoridades iniciaron una investigación para establecer las causas de la caída del cable de alta tensión y determinar si existieron fallas en la infraestructura eléctrica o posibles responsabilidades.

Fallecida
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