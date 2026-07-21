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América y Nacional sacan ventaja en la Copa Colombia: resultados

Le contamos también cómo quedaron los otros partidos de la jornada.
América y Nacional sacan ventaja en la Copa Colombia: resultados
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Cuentas X de América y Nacional

¡Volvió la acción al fútbol profesional colombiano! Tras la conclusión del Mundial 2026, este martes arrancó la primera fase de la Copa Colombia con la disputa de los partidos de ida, una jornada en la que los equipos favoritos impusieron su categoría.

Nacional cumplió en casa

Bajo la dirección técnica de Lucas González, Atlético Nacional no pasó apuros y venció 2-0 a Tigres de Bogotá como local. Juan Manuel Zapata y Yeicar Perlaza firmaron los goles del conjunto verdolaga, que viajará a la capital con una cómoda ventaja para sellar la serie en el choque de vuelta.

América hizo respetar su localía

Por su parte, el América de Cali, el otro gran protagonista de la fecha, también sumó de a tres al derrotar 2-1 al Real Cartagena. Rafael Carrascal y Yeison Guzmán fueron los encargados de darle el triunfo a la escuadra escarlata en casa.

Resultados de la jornada:

  • Pasto 0 - 1 Bogotá F.C.
  • Once Caldas 3 - 0 Envigado
  • Deportes Tolima 2 - 1 Deportes Quindío
  • Inter de Bogotá 1 - 0 Inter de Palmira

Lo que viene en el calendario

La acción continuará este miércoles con el duelo costero entre Junior y Barranquilla F.C., mientras que el compromiso entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena quedó aplazado.

Los partidos de vuelta de esta primera ronda se disputarán el próximo 28 de julio.

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