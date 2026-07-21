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'Dibu' Martínez pone en duda su continuidad en Selección Argentina tras derrota con España

El arquero argentino confesó que hay cosas por reflexionar tras perder la final del Mundial.
'Dibu' Martínez pone en duda su continuidad en Selección Argentina tras derrota con España
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EFE

Emiliano 'Dibu' Martínez, portero titular de la selección argentina de fútbol, puso en duda su continuidad bajo los tres palos de la Albiceleste tras la derrota con España por la final del Mundial 2026, según publicó este martes en redes sociales.

"Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", afirmó el guardameta de 33 años en una publicación en Instagram que incluyó imágenes suyas en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde se disputó la final en la que no pudo contener el remate de Ferran Torres que dio el segundo título mundial a la 'Roja'.

"Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad es que el dolor es difícil de explicar", dijo Martínez, quien contuvo once disparos españoles en el partido del domingo.

'Dibu', quien lloró desconsolado sobre el césped estadounidense, agregó: "Lo siento mucho realmente, intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros".

El defensor Nicolás Otamendi, que antes del inicio de la Copa del Mundo había anunciado que sería su último torneo con la equipación celeste y blanca, publicó el lunes en sus redes sociales un sentido homenaje a sus compañeros de plantel, de quienes dijo: "Ustedes son mi lugar seguro cuando el fútbol me da las mayores emociones y también las mayores tristezas".

Nicolás Tagliafico, de destacada actuación durante el Mundial y que ante España se mantuvo en cancha a pesar de arrastrar un evidente dolor en su pierna izquierda, resumió el lunes en Instagram su sentimiento por la derrota: "Duele muchísimo, no lo voy a negar. Pero haber llegado a otra final y dejar la vida en la cancha no se borra con nada".

El mediocampista del Boca Juniors, Leandro Paredes, quien fue expulsado una vez finalizado el choque del domingo tras agredir a algunos jugadores españoles, afirmó en sus redes: "Gracias Argentina, te amo hoy y siempre".

Nicolás González, de Atlético de Madrid, también se expresó vía Instagram sobre la derrota: "¿Que si duele? Claro que duele y muchísimo, no hay explicaciones de las sensaciones que tenemos todos los argentinos, pero estamos acostumbrados a combatir el dolor y eso es lo que nos hace diferente de los demás, por eso nos miran y nos envidian".

El defensor de Tottenham de Inglaterra, Cristian 'Cuti' Romero, se disculpó en redes sociales con los aficionados de su país: "Nosotros jugamos por ustedes, por cada argentino que estuvo alentando desde cualquier rincón del mundo".

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