Andrea Petro le envía contundente mensaje a James Rodríguez

La despedida oficial de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 quedó opacada por una controversia que mezcla fútbol, política y redes sociales. Un video viral protagonizado por James Rodríguez y Antonella Petro desató una intensa discusión pública, mientras la Federación Colombiana de Fútbol tuvo que intervenir para aclarar lo sucedido.

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La ceremonia institucional de despedida de la Selección Colombia antes de emprender su viaje a Norteamérica para disputar el Mundial 2026 terminó convirtiéndose en el centro de una fuerte polémica nacional. El acto, realizado el pasado 4 de junio en las instalaciones del aeropuerto militar Catam, contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, quien encabezó la entrega simbólica del pabellón nacional al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Durante el encuentro protocolario, el mandatario recibió una camiseta autografiada por los jugadores y, como gesto de representación cultural, entregó sombreros vueltiaos a los integrantes de la delegación. Sin embargo, más allá de los intercambios institucionales, las imágenes difundidas por canales oficiales llamaron la atención por el ambiente reservado y la aparente seriedad de varios integrantes del combinado nacional.

Video de James Rodríguez y Antonella Petro se vuelve viral

La controversia estalló cuando comenzó a circular en redes sociales un video en el que aparece James Rodríguez durante la ronda de saludos con los asistentes al evento. En las imágenes, Antonella Petro, hija menor del presidente, intenta acercarse al capitán de la Selección Colombia para interactuar con él. No obstante, el futbolista continúa avanzando mientras saluda a otros miembros de la comitiva.

La secuencia fue interpretada de distintas maneras por los usuarios de internet. Mientras algunos consideraron que se trató de un gesto descortés por parte del jugador, otros defendieron que el mediocampista simplemente no advirtió la presencia de la menor en medio del protocolo.

La discusión rápidamente trascendió el ámbito deportivo y adquirió tintes políticos, generando miles de comentarios y reacciones en distintas plataformas digitales.

Federación Colombiana de Fútbol responde a la controversia

Ante la magnitud que alcanzó el debate, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitió un pronunciamiento para evitar mayores especulaciones sobre lo ocurrido durante la despedida oficial.

Según explicó la entidad, el encuentro respondió exclusivamente a una actividad institucional que forma parte de las tradiciones previas a las participaciones mundialistas de la selección nacional. Asimismo, se reiteró el respeto absoluto de la delegación hacia las instituciones del Estado y se hizo un llamado a no politizar el proceso deportivo de la ‘Tricolor’ en vísperas del campeonato mundial.

Desde el entorno de la selección también insistieron en que el equipo está concentrado en los retos deportivos que afrontará en el torneo y que cualquier interpretación política del incidente resulta ajena a los objetivos del grupo.

Andrea Petro cuestiona públicamente a James Rodríguez

La polémica tomó un nuevo rumbo cuando Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, reaccionó públicamente a través de sus redes sociales.

Radicada actualmente en Francia y reconocida por sus frecuentes intervenciones en debates de interés público, Andrea compartió un video en el que expresó su inconformidad con la actitud que, según ella, mostró James Rodríguez hacia su hermana menor.

“Cuando uno representa un país, lo representa absolutamente a todos, independientemente de las afinidades políticas de cada uno. La actitud que tuvo James Rodríguez sencillamente representa el tipo de persona que es y es lamentable, porque él también es papá”, afirmó.