Uno de los nuevos personajes que llega a 'Pa' Seguirte Queriendo' es Santiago, un joven que marcará un antes y un después en la historia de Isabel y que, además, pondrá a prueba la paciencia de Mauricio, el personaje interpretado por Sebastián Martínez.

Detrás de este papel está el actor David Martínez, quien en entrevista con KienyKe.com habló sobre la experiencia de sumarse a la exitosa producción y de compartir escenas con un elenco de amplia trayectoria.

"Voy a interpretar a Santiago, el interés amoroso de Isabel y, de paso, el dolor de cabeza de Mauricio. Ha sido una experiencia increíble y he aprendido muchísimo de todos", contó el joven actor.

Martínez aseguró que llegar a un proyecto con actores como Sebastián Martínez, Juliette Pardau y la joven actriz Hanny Vizcaíno representó un reto, pero también una oportunidad para crecer profesionalmente.

"Yo llevo poco tiempo actuando, así que estar al lado de personas con tanta experiencia fue un aprendizaje constante. Cada uno tiene una esencia diferente y eso hacía que las escenas fueran muy divertidas y enriquecedoras", explicó.

Sobre la relación entre Santiago e Isabel, el actor dejó claro que su personaje no llegará para generar conflictos de manera intencional, aunque sí despertará los celos del padre de la joven.

"Santiago no es un muchacho malo, al contrario, es un chico tranquilo, noble y con muy buenas intenciones. Lo que pasa es que Mauricio tendrá dificultades para aceptar que su hija está creciendo y tiene novio. Creo que esos celos son muy naturales y hacen parte de la historia", comentó.

David también confesó que encuentra varias similitudes entre él y el personaje que interpreta.

"Me identifico mucho con Santiago porque es una persona valiente, respetuosa y noble. Aunque Mauricio lo confronte, él siempre mantiene su posición y actúa con sinceridad", afirmó.