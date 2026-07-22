El Desafío 2026 regresará a la pantalla de Caracol Televisión con una nueva temporada y ya abrió la convocatoria oficial para seleccionar a los participantes que competirán en uno de los realities más exitosos de Colombia. La producción inició la búsqueda de hombres y mujeres dispuestos a poner a prueba su resistencia física, mental y emocional en una competencia que, desde hace más de dos décadas, se ha consolidado como un referente del entretenimiento nacional.

¿Cómo inscribirse al Desafío 2026?

La convocatoria fue anunciada por las presentadoras Andrea Serna y Sofía Osío, quienes invitaron a los seguidores del programa a postularse y demostrar que tienen las capacidades necesarias para enfrentar los desafíos de la nueva temporada.

La inscripción para el Desafío 2026 es completamente gratuita y debe realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales de Caracol Televisión. Los aspirantes deberán diligenciar el formulario de inscripción con sus datos personales y seguir las instrucciones establecidas por la producción. El canal recordó que no existen intermediarios autorizados ni personas facultadas para cobrar dinero por participar en el proceso.

Requisitos y proceso de selección del Desafío 2026

Después de completar el formulario, los candidatos deberán enviar la información y el material solicitado. Posteriormente, el equipo de producción evaluará cada una de las postulaciones para seleccionar a quienes avanzarán a las siguientes fases del casting.

Durante el proceso de selección se tendrán en cuenta aspectos como la condición física, la personalidad, la capacidad para trabajar en equipo, el liderazgo y la actitud para enfrentar los retos que caracterizan al reality.