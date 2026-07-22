La Procuraduría General de la Nación pidió explicaciones a Colombia Compra Eficiente por posibles inconsistencias en un proceso destinado a contratar soluciones de ciberseguridad para entidades públicas del país, cuyo valor ha sido estimado en cerca de $300.000 millones.

Las dudas del ente de control

La actuación preventiva busca establecer si el proceso garantiza condiciones reales de competencia, pluralidad y transparencia entre los posibles oferentes.

El organismo solicitó información sobre las autorizaciones exigidas por los fabricantes, la posible existencia de canales únicos de distribución y la forma en que se seleccionarían determinadas marcas durante las compras realizadas por las entidades estatales.

También pidió aclaraciones sobre la metodología de evaluación económica, el manejo del riesgo cambiario, los requisitos de experiencia, las condiciones exigidas al personal y los factores técnicos utilizados para asignar puntajes.

La Procuraduría señaló, además, que existirían posibles diferencias entre el pliego de condiciones, los anexos, los formatos y la minuta contractual.

Según la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, la competencia dentro de este tipo de procesos no puede limitarse al cumplimiento formal de los requisitos. Las reglas deben evitar que la selección de una marca reduzca la participación a uno o pocos proveedores.

El proceso no fue suspendido

El proceso es adelantado por Colombia Compra Eficiente mediante un Acuerdo Marco de Precios. Este mecanismo permitirá que las entidades públicas contraten servicios, herramientas y soluciones para proteger sus sistemas, datos e infraestructura tecnológica.

La actuación de la Procuraduría es estrictamente preventiva y no suspende la contratación ni reemplaza las decisiones que le corresponden a Colombia Compra Eficiente.

Como medida previa a las etapas definitivas, el Ministerio Público recomendó evaluar la realización de mesas técnicas con fabricantes, proveedores, integradores tecnológicos, expertos, agremiaciones y entidades compradoras.

Colombia Compra Eficiente deberá responder los requerimientos y determinar si ajusta las condiciones del proceso antes de avanzar con la selección de los proveedores.