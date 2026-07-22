María Fernanda Sandoval dirigirá la comunicación del Gobierno tras una trayectoria en periodismo, estrategia digital y manejo de crisis.

Antes de asumir la tarea de coordinar la voz de todo un Gobierno, María Fernanda Sandoval construyó su trayectoria desde diferentes escenarios: el periodismo, la presentación, la comunicación política, el marketing digital, la creación de empresa y el manejo de crisis.

Es bogotana, madre, presentadora, empresaria y comunicadora social. También es amante del deporte, especialmente del ciclismo, una disciplina con la que comparte valores que han marcado su carrera: resistencia, constancia y la determinación de avanzar incluso cuando el camino se vuelve difícil.

Después de más de una década dedicada a construir estrategias, dirigir equipos y responder en momentos de alta presión, será la directora de Comunicaciones y Prensa del Gobierno Nacional de Abelardo de la Espriella.

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Desde ese cargo tendrá la responsabilidad de coordinar la información de los ministerios y las entidades descentralizadas, fortalecer la relación con los medios de comunicación y garantizar que las decisiones del Ejecutivo sean explicadas de manera clara, oportuna y confiable.

Una comunicadora preparada para los momentos difíciles

Sandoval es comunicadora social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda y magíster en Comunicación Política y Gestión de Crisis y Emergencias de la Universidad Nebrija.

Su formación responde a una carrera en la que comunicar no ha significado únicamente divulgar mensajes. También ha implicado escuchar, anticipar riesgos, construir confianza y encontrar respuestas cuando una persona, una institución o un proyecto atraviesan momentos complejos.

Sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados al periodismo. Trabajó en El Tiempo Televisión, la Fundación PANDI y Consultor Salud, espacios en los que fortaleció el rigor, la sensibilidad frente a las historias humanas y la responsabilidad de informar con precisión.

Su experiencia como presentadora también le permitió desarrollar una comunicación cercana y directa, además de comprender la importancia de transmitir información con claridad ante diferentes audiencias.

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Más adelante llevó ese conocimiento al campo de la estrategia. Fue directora de Marketing Digital en Editorial Phronesis, consultora de comunicación para distintas organizaciones y responsable de proyectos políticos, empresariales y sociales.

En 2023 creó MI Marketing Inteligente, empresa desde la que ha desarrollado estrategias de posicionamiento y comunicación. Ese proyecto consolidó una faceta empresarial que ha combinado con la maternidad y con una carrera profesional construida a partir de la disciplina.

Una década de trabajo junto a De la Espriella

Durante cerca de diez años, María Fernanda Sandoval ha estado vinculada a los diferentes servicios de De La Espriella Style.

Como gerente y directora de Estrategia Digital, acompañó el posicionamiento de la organización y lideró procesos de comunicación que exigieron coordinación, conocimiento de las audiencias y capacidad para actuar bajo presión.

También ha dirigido las comunicaciones de Defensores de la Patria y fue una de las piezas fundamentales del equipo que acompañó la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

Su trabajo estuvo detrás de la construcción de mensajes, la coordinación de contenidos, la estrategia digital y la respuesta ante las coyunturas propias de una campaña nacional.

Ese recorrido le permitió conocer de cerca el proyecto político del presidente electo y consolidar una relación profesional basada en la confianza, la experiencia y los resultados.

La mujer detrás de la estrategia

Su hoja de vida reúne estudios, cargos y campañas, pero su perfil no se explica únicamente desde lo profesional.

María Fernanda Sandoval ha construido su camino mientras ejerce como madre, lidera su propia empresa y mantiene una estrecha relación con el deporte. En el ciclismo ha encontrado una pasión que también refleja su manera de trabajar: mantener el ritmo, superar los obstáculos y no detenerse antes de alcanzar la meta.

Quienes conocen su trayectoria destacan su capacidad de trabajo, su compromiso con la profesión y la energía con la que asume cada nuevo desafío.

A partir del 7 de agosto tendrá la misión de articular la comunicación de una administración completa. Deberá responder ante coyunturas, explicar decisiones y coordinar los equipos encargados de informar desde diferentes sectores.

Llegará al cargo con el rigor aprendido en el periodismo, la cercanía desarrollada como presentadora, la visión adquirida como empresaria y la experiencia acumulada en comunicación política y gestión de crisis.

Su principal sello será la información transparente: aquella que se entrega a tiempo, se sostiene con hechos y permite construir una relación de confianza entre el Gobierno, los medios de comunicación y los ciudadanos.