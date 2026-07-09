El presidente electo Abelardo de la Espriella continúa conformando el equipo que lo acompañará desde el próximo 7 de agosto. Esta vez anunció a los dos funcionarios que tendrán la responsabilidad de comunicar las decisiones del Ejecutivo y mantener el diálogo permanente con los medios de comunicación y la ciudadanía.

Se trata de Carolina Gómez Sánchez, quien será la vocera del Gobierno Nacional ante los medios de comunicación, y Miller Soto Solano, quien asumirá la vocería ante la ciudadanía.

Ambos tendrán la misión de fortalecer la estrategia de comunicaciones del nuevo Gobierno y servir como enlace entre la Casa de Nariño, la prensa y los colombianos.

¿Quién es Carolina Gómez Sánchez?

La periodista Carolina Gómez Sánchez, nacida en Arauca, fue designada como la nueva vocera del Gobierno Nacional ante los medios de comunicación.

El perfil divulgado por el equipo de transición destaca que es periodista, presentadora y productora de televisión, además de columnista, emprendedora y relacionista pública. Durante cerca de seis años hizo parte de Red+ Noticias y posteriormente se desempeñó como directora ejecutiva de la Cámara Colombo-Israelí.

Según el documento oficial, su principal objetivo será garantizar una relación "armónica, respetuosa, abierta y cercana" entre el Gobierno y los periodistas, fortaleciendo la libertad de prensa y promoviendo una comunicación transparente con la ciudadanía.

Lea también: ¿Quién es Omar Bula Escobar, el canciller de De la Espriella?

El perfil también resalta que llegó a Bogotá desde Arauca huyendo de la violencia y la falta de oportunidades, experiencia que, según el Gobierno electo, marcó su trayectoria profesional y su visión sobre el periodismo. Asimismo, será la encargada de mantener un canal permanente de información entre el Ejecutivo y los medios de comunicación.

¿Quién es Miller Soto?

El segundo nombramiento corresponde a Miller Soto Solano, abogado, docente, escritor, activista y doctor en Derecho y Economía de la Empresa, quien será el vocero del Gobierno Nacional ante la ciudadanía.

De acuerdo con su perfil oficial, Soto tendrá la responsabilidad de explicar las principales decisiones del Ejecutivo y servir como puente entre el Gobierno y los colombianos, utilizando medios tradicionales, oficiales, comunitarios, alternativos y digitales.

Vea también: ¿Quién es Nicolás Gómez, posible jefe de Despacho de De la Espriella?

El documento también destaca su historia de vida. A los 15 años perdió la movilidad en sus piernas tras recibir un disparo durante un secuestro en medio de un enfrentamiento armado. Pese a ello, continuó su formación académica y posteriormente inició una carrera en el servicio público y la academia.

Es abogado de la Universidad Libre de Barranquilla y realizó una maestría y un doctorado en la Universidad de Verona, en Italia. Además, fue concejal de Barranquilla durante tres periodos consecutivos y ha ocupado cargos de asesoría en entidades como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Alcaldía de Barranquilla.

Los nuevos voceros del gobierno de Abelardo de la Espriella

Con estos nombramientos, el presidente electo completa un nuevo capítulo en la conformación de su gabinete y del equipo que liderará la estrategia de comunicaciones de su administración.

Mientras Carolina Gómez Sánchez será la encargada de la relación con los medios de comunicación, Miller Soto Solano asumirá la vocería dirigida a la ciudadanía, en una apuesta del nuevo Gobierno por diferenciar los canales de comunicación institucional.

Los dos funcionarios comenzarán sus funciones con la posesión del nuevo Gobierno y serán las voces oficiales para informar sobre las decisiones, programas y políticas que impulse la administración de Abelardo de la Espriella.