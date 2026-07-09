¿Epa Colombia está embarazada? Yina Calderón habló del tema

En medio de la incertidumbre por la situación judicial de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, surgió en redes sociales un rumor que aseguraba que la empresaria estaría esperando un bebé. Sin embargo, su amiga cercana Yina Calderón salió a desmentir la información y pidió no difundir versiones falsas sobre la influenciadora.

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La polémica alrededor de Epa Colombia aumentó en los últimos días luego de que su nueva abogada, Wendy Herrera, denunciara presuntas dificultades para acceder a la creadora de contenido en el centro de reclusión donde permanece privada de la libertad. Según la jurista, se estarían afectando las garantías del debido proceso y el derecho a una defensa técnica.

“Desde las 9:30 a. m. llegué a la estación de Policía de Carabineros con la intención de entrevistarme con Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia. Soy su abogada y no me permitieron el ingreso”, afirmó Herrera, quien también aseguró que buscará que la influenciadora salga del lugar donde se encuentra recluida.