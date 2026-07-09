¿Epa Colombia está embarazada? Yina Calderón habló del tema

En medio de la incertidumbre por la situación judicial de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, surgió en redes sociales un rumor que aseguraba que la empresaria estaría esperando un bebé. Sin embargo, su amiga cercana Yina Calderón salió a desmentir la información y pidió no difundir versiones falsas sobre la influenciadora.
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La polémica alrededor de Epa Colombia aumentó en los últimos días luego de que su nueva abogada, Wendy Herrera, denunciara presuntas dificultades para acceder a la creadora de contenido en el centro de reclusión donde permanece privada de la libertad. Según la jurista, se estarían afectando las garantías del debido proceso y el derecho a una defensa técnica.
“Desde las 9:30 a. m. llegué a la estación de Policía de Carabineros con la intención de entrevistarme con Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia. Soy su abogada y no me permitieron el ingreso”, afirmó Herrera, quien también aseguró que buscará que la influenciadora salga del lugar donde se encuentra recluida.
Daneidy Barrera fue condenada a 63 meses y 15 días de prisión, además de una multa económica, por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas. La decisión judicial está relacionada con los hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2019, cuando destruyó parte de una estación de TransMilenio durante unas protestas.
En medio de esta situación, comenzó a circular la versión de un supuesto embarazo. El rumor tomó fuerza luego de comentarios realizados en una emisora, donde se mencionaron supuestas señales de que Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, estaría esperando un bebé junto a ella.
Ante las especulaciones, Yina Calderón decidió pronunciarse y negó completamente la información. “No, Epa Colombia no está embarazada, eso es mentira”, afirmó la empresaria, quien además cuestionó la creación de contenido falso sobre el tema.
Calderón recordó que Epa Colombia ya tuvo una hija mediante un proceso de inseminación artificial, el cual requiere un procedimiento médico específico, por lo que pidió respeto frente a este tipo de rumores.
Finalmente, aseguró que este tipo de versiones pueden desviar la atención de la situación judicial que actualmente enfrenta Daneidy Barrera y pidió a los usuarios verificar la información antes de compartirla en redes sociales.