Bad Bunny continúa haciendo historia en la industria del entretenimiento. El artista puertorriqueño se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la edición 78 de los Premios Emmy, luego de que su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX recibiera nueve nominaciones por su producción, música y puesta en escena.

La presentación, realizada el pasado 8 de febrero, ya había marcado un récord histórico al convertirse en el espectáculo de medio tiempo más visto en la historia del Super Bowl. Según datos de Nielsen Big Data, el show alcanzó una audiencia de 128,2 millones de espectadores en Estados Unidos, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes de los últimos años.

¿Cuántas nominaciones alcanzó Bad Bunny para los Premios Emmy?

Entre las nueve nominaciones obtenidas, Bad Bunny aparece personalmente en la categoría de Mejor especial de variedades en vivo. Además, figura bajo su nombre de nacimiento, Benito Antonio Martínez Ocasio, como productor supervisor dentro del equipo encargado de la producción.

Con este reconocimiento, el espectáculo del puertorriqueño superó el récord que desde 2017 mantenía Lady Gaga, quien también recibió una nominación en esta edición de los Emmy por su canción ‘The Dead Dance’, incluida en la serie ‘Merlina’.