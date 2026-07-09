Millonarios ya empezó a mover la bolsa de jugadores para la Liga BetPlay 2026-II y trajo un par de novedades que tienen pinta para ayudar a pelear el título.

Regresa el 'mago' de la casa

La gran noticia es el regreso de Daniel Ruiz. El volante ofensivo armó maletas y terminó su préstamo con el CSKA de Moscú, por lo que vuelve a ponerse la camiseta de Millos, donde ya sabe lo que es ser protagonista. Eso sí, no se me relajen del todo: se rumorea que desde el exterior le están echando el ojo, así que el mercado por él se sigue moviendo. Por ahora, ¡está de vuelta en El Campín!

Un refuerzo con pura velocidad

Para meterle más picante al ataque, se confirmó la llegada de Francisco Chaverra, extremo que viene del Independiente Medellín. El extremo ya venía sonando fuerte y por fin se concretó el negocio. Con Chaverra, el profe Fabián Bustos gana una tremenda alternativa por la banda para encarar y armar juego en un semestre donde la competencia va a estar durísima.

Los que se van

No obstante, los movimientos de la nómina de Millonarios también están relacionados con la salida de jugadores. A la fecha se conoció la salida del portero Diego Novoa, y los futbolistas Alex Castro, Jorge Hurtado, Nicolás Giraldo.

Rechazó jugar en Millonarios

Entre tanto, Millonarios tenía contemplado fichar al portero venezolano Christopher Varela. No obstante, según fuentes cercanas al club, el guardameta rechazó la oferta por temas familiares. No obstante, el equipo azul no se cierra a la idea de contratar a un portero extranjero y a más jugadores.

Se vienen dos amistosos

Millonarios tiene contemplado jugar dos encuentros amistosos antes del arranque de la Liga: el primero ante Universitario del Perú, este sábado en Lima, y el segundo ante Colo Colo el próximo 18 de julio en el estadio El Campín de Bogotá.