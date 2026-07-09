Últimos días para pagar el predial en Bogotá: el plazo vence el 10 de julio

Los contribuyentes en Bogotá tienen plazo hasta este viernes 10 de julio para pagar el impuesto predial y ponerse al día con esta obligación tributaria. Después de esta fecha, quienes no hayan realizado el pago podrían enfrentar intereses y sanciones.

De acuerdo con Andrés Uribe, subsecretario de Hacienda de Bogotá, este impuesto deben pagarlo quienes son dueños de un predio, ya sea residencial o, en el caso de las empresas, industrial.

“Hay contadas excepciones: predios oficiales, hay predios con exenciones, digamos, por uso de tipo cultural o por uso religioso, pero la generalidad de los residentes y de las empresas de la ciudad pagan el predial”, explicó Uribe.

La invitación de la administración distrital es a no dejar pasar el plazo del 10 de julio, pues después de esta fecha comenzarán a generarse intereses y podrían generarse sanciones: “Desde el lunes empieza a causarse un interés que está por encima del 20 % anual”, señaló el subsecretario.