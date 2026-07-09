Últimos días para pagar el predial en Bogotá: el plazo vence el 10 de julio

Los contribuyentes en Bogotá tienen plazo hasta este viernes 10 de julio para pagar el impuesto predial y ponerse al día con esta obligación tributaria. Después de esta fecha, quienes no hayan realizado el pago podrían enfrentar intereses y sanciones.
De acuerdo con Andrés Uribe, subsecretario de Hacienda de Bogotá, este impuesto deben pagarlo quienes son dueños de un predio, ya sea residencial o, en el caso de las empresas, industrial.
“Hay contadas excepciones: predios oficiales, hay predios con exenciones, digamos, por uso de tipo cultural o por uso religioso, pero la generalidad de los residentes y de las empresas de la ciudad pagan el predial”, explicó Uribe.
La invitación de la administración distrital es a no dejar pasar el plazo del 10 de julio, pues después de esta fecha comenzarán a generarse intereses y podrían generarse sanciones: “Desde el lunes empieza a causarse un interés que está por encima del 20 % anual”, señaló el subsecretario.
El concurso Paga tu Predial, Mejora tu Cuadra
Además del pago del impuesto, y con motivo de los 100 años de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, la administración lanzó el concurso Paga tu Predial, Mejora tu Cuadra.
Esta iniciativa busca premiar el cumplimiento tributario de los ciudadanos que realicen el aporte voluntario del 10 %, con beneficios para algunas cuadras y localidades de Bogotá.
“Las dos localidades dentro de las 20 que tengan mayor cumplimiento y que también se animen más con el aporte voluntario van a tener premios de 2.000 millones el primer lugar y de 1.000 millones el segundo lugar para obras que define la misma comunidad”, afirmó Uribe.
Además, se premiarán las 100 manzanas más cumplidas de la ciudad con una obra local, que puede incluir reparcheo, mejoramiento de andenes, renovación de zonas verdes, murales o espacios comunitarios.
¿Cómo puede realizar el pago?
La Secretaría de Hacienda recomienda realizar el pago únicamente a través de sus canales oficiales y evitar ingresar a enlaces recibidos por mensajes de texto o correos electrónicos. Los contribuyentes pueden pagar de forma presencial en bancos autorizados o en línea, desde la página oficial de la entidad.
Quienes deseen participar en el concurso no deben solicitar otro recibo, ya que la opción del aporte voluntario aparece incluida en la misma factura del impuesto predial.