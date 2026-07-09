Isabella Ladera revela el duro momento que vive en la recta final de su embarazo

La creadora de contenido venezolana Isabella Ladera compartió con sus seguidores el agotamiento físico y emocional que ha experimentado durante las últimas semanas de su embarazo, una situación que generó mensajes de apoyo en redes sociales.

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A través de una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, la influencer relató las dificultades que enfrenta en la semana 39 de gestación, etapa final antes del nacimiento de su segundo hijo.

Visiblemente afectada y entre lágrimas, Ladera habló sobre el cansancio acumulado, los dolores físicos y el impacto que esta situación ha tenido en su estado de ánimo y en su rutina diaria.

La modelo, reconocida por su presencia en redes sociales y por tener seguidores en Colombia y Venezuela, expresó que los últimos días han sido especialmente difíciles debido a las molestias propias del embarazo. Según contó, el dolor de espalda, la falta de sueño y la dificultad para realizar actividades cotidianas han aumentado su sensación de agotamiento.