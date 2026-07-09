Isabella Ladera revela el duro momento que vive en la recta final de su embarazo

La creadora de contenido venezolana Isabella Ladera compartió con sus seguidores el agotamiento físico y emocional que ha experimentado durante las últimas semanas de su embarazo, una situación que generó mensajes de apoyo en redes sociales.
A través de una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, la influencer relató las dificultades que enfrenta en la semana 39 de gestación, etapa final antes del nacimiento de su segundo hijo.
Visiblemente afectada y entre lágrimas, Ladera habló sobre el cansancio acumulado, los dolores físicos y el impacto que esta situación ha tenido en su estado de ánimo y en su rutina diaria.
La modelo, reconocida por su presencia en redes sociales y por tener seguidores en Colombia y Venezuela, expresó que los últimos días han sido especialmente difíciles debido a las molestias propias del embarazo. Según contó, el dolor de espalda, la falta de sueño y la dificultad para realizar actividades cotidianas han aumentado su sensación de agotamiento.
Durante la transmisión, Ladera también manifestó su deseo de que esta etapa llegue pronto a su final, pues asegura sentirse preparada para recibir a su bebé y recuperar poco a poco su bienestar físico.
“Ya estoy muy cansada. Ya me duele mucho. Me duele demasiado la espalda, no puedo dormir, no puedo caminar, no le puedo cumplir 100% a Mía, ni siquiera a mí. ¿Esto cuánto tiempo va a durar?”, expresó la influencer durante el emotivo momento.
La venezolana ha compartido con sus seguidores diferentes etapas de su embarazo, incluyendo momentos de alegría, preparación y también algunos desafíos. En este proceso ha contado con el acompañamiento de su pareja, Hugo García, con quien espera la llegada del nuevo integrante de la familia.
Aunque su reciente aparición mostró una faceta más vulnerable, sus seguidores reaccionaron con mensajes de cariño y comprensión, destacando la importancia de hablar abiertamente sobre los cambios físicos y emocionales que pueden acompañar el embarazo.
Con la llegada del nacimiento cada vez más cerca, Isabella Ladera continúa compartiendo su experiencia con su comunidad digital, mostrando tanto los momentos especiales como las dificultades que hacen parte de esta nueva etapa de su vida.