Murió a los 75 años Bonnie Tyler, la voz que cautivó al mundo con el éxito 'Eclipse total del amor' en la década de los 80 La cantante falleció a los 75 años en Portugal.
¿De qué murió Bonnie Tyler?
Un comunicado en su web indica que murió "inesperadamente" este 8 de julio en un hospital de la ciudad de Faro, en la región del Algarve, "como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada".
En mayo, la cantante —cuyo nombre real era Gaynor Hopkins,— fue trasladada de urgencia al hospital para someterse a una cirugía intestinal de emergencia y se le indujo un coma para favorecer su recuperación.
En una actualización del mes pasado, un portavoz informó que había salido del coma, pero que seguía muy grave en la unidad de cuidados intensivos.
En aquel momento, indicaron que su estado estaba mejorando y que los médicos se mostraban "optimistas" respecto a su recuperación, aunque los avances eran "lentos".
También cancelaron o pospusieron las fechas de la gira de verano de la cantante, aunque mantenían la esperanza de que algunos conciertos programados para más adelante en el año pudieran llevarse a cabo. "La familia y el equipo de Bonnie lamentan profundamente anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", dice el comunicado.
"Publicaremos un nuevo comunicado próximamente, pero por ahora pedimos privacidad para poder afrontar esta tragedia", añade. Tyler nació como Gaynor Hopkins en el sur de Gales en 1951. Era la cuarta de seis hermanos, hija de un minero del carbón y un ama de casa.
Creció en una vivienda social de cuatro habitaciones con un gran jardín en el pueblo de Skewen, a las afueras de Swansea.
"Creo que mamá y papá lo tuvieron muy difícil, criando a una familia numerosa con muy poco", declaró al periódico The Guardian en 2012.
La música era una constante en su vida cotidiana, ya fuera a través de una radiogramola o cantada por su madre, que entonaba ópera o el tema pop "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini" mientras hacía las tareas domésticas