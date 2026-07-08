La artista explicó que la decisión judicial representa un nuevo comienzo para ambas, ya que les permitirá establecerse juntas y brindarle a Alessandra un entorno más estable y tranquilo.

“Hoy es un día muy feliz para nuestra familia porque el juez aceptó que podamos reubicarnos con Alessandra para vivir juntas, sin tantas dificultades, sin tantos obstáculos y con la posibilidad de planear la vida que ella merece, una vida en paz y lejos de los conflictos”, afirmó.

Durante el mensaje, Natalia no pudo contener las lágrimas al recordar el difícil camino que ha recorrido para llegar a este momento. Asimismo, agradeció el respaldo que recibió de familiares, amigos y seguidores que la acompañaron durante todo el proceso.

“Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de muchos años de lucha. Gracias a todas las personas que nos apoyaron con sus oraciones, con sus palabras de ánimo y por estar presentes en los momentos más difíciles. A nuestros amigos en México, Estados Unidos, Colombia y Puerto Rico, gracias de corazón”, dijo.

La cantante también aprovechó para enviar un mensaje de aliento a otras mujeres que atraviesan procesos legales similares relacionados con la custodia de sus hijos.

“No pierdan la esperanza. Muchas veces esperan que una se rinda, pero como madres hacemos lo que sea necesario por nuestros hijos. Hay que seguir adelante, aunque el camino parezca imposible”, manifestó.

Finalmente, Jiménez recordó una de las etapas más complicadas de su vida, cuando enfrentó problemas económicos y fue objeto de críticas.

“Hace seis años estaba en bancarrota y muchas personas se burlaban de mí, asegurando que nunca iba a salir adelante. Hoy puedo decir que aquí estoy, comenzando una nueva etapa con mi hija y muy agradecida con todos los que nunca dejaron de creer en mí”, concluyó la artista, quien también hizo parte del jurado de La Voz en Colombia.