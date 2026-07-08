La creadora de contenido y empresaria barranquillera Andrea Valdiri denunció a través de sus redes sociales el difícil momento que vivió en Riohacha, La Guajira, cuando regresaba de Venezuela, país al que viajó para entregar ayudas humanitarias a las personas afectadas por los recientes terremotos.

Según relató en sus historias de Instagram, el incidente ocurrió mientras se dirigía por carretera hacia Barranquilla. En el trayecto se encontró con una manifestación que bloqueaba la vía y, antes de intentar continuar su recorrido, preguntó a uno de los presentes si podía pasar.

De acuerdo con su versión, el manifestante le dio autorización para avanzar e incluso avisó a otros integrantes de la protesta para que permitieran el paso de su vehículo.

“Yo le pregunté a uno de los muchachos si podía cruzar por ahí, ya que Waze me decía que Barranquilla estaba cerca. Él me respondió: ‘Claro, Valdi, de una, que vienes de Venezuela’, y luego le dijo a los demás: ‘Dejen pasar a la Machi’”, contó la 'influencer'.

Sin embargo, aseguró que la situación cambió en cuestión de segundos. Valdiri afirmó que varias personas comenzaron a insultarla, rodearon su camioneta y, según ella, la movieron e incluso la rayaron. "Me insultaron (...) Me golpearon".