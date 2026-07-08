La creadora de contenido y empresaria barranquillera Andrea Valdiri denunció a través de sus redes sociales el difícil momento que vivió en Riohacha, La Guajira, cuando regresaba de Venezuela, país al que viajó para entregar ayudas humanitarias a las personas afectadas por los recientes terremotos.
Según relató en sus historias de Instagram, el incidente ocurrió mientras se dirigía por carretera hacia Barranquilla. En el trayecto se encontró con una manifestación que bloqueaba la vía y, antes de intentar continuar su recorrido, preguntó a uno de los presentes si podía pasar.
De acuerdo con su versión, el manifestante le dio autorización para avanzar e incluso avisó a otros integrantes de la protesta para que permitieran el paso de su vehículo.
“Yo le pregunté a uno de los muchachos si podía cruzar por ahí, ya que Waze me decía que Barranquilla estaba cerca. Él me respondió: ‘Claro, Valdi, de una, que vienes de Venezuela’, y luego le dijo a los demás: ‘Dejen pasar a la Machi’”, contó la 'influencer'.
Sin embargo, aseguró que la situación cambió en cuestión de segundos. Valdiri afirmó que varias personas comenzaron a insultarla, rodearon su camioneta y, según ella, la movieron e incluso la rayaron. "Me insultaron (...) Me golpearon".
La barranquillera expresó su inconformidad con lo ocurrido y cuestionó que la protesta terminara en actos de violencia contra quienes transitaban por el lugar.
“Si vas a hacer una manifestación, que sea pacífica. Ellos exigen soluciones por un tema laboral, porque al parecer no los habían reubicado en el mercado, pero uno no tiene nada que ver. Yo no soy gobernadora ni alcaldesa, soy una ciudadana más”, manifestó.
¿Valdiri atropelló a un ciudadano en La Guajira?
En medio de la polémica también surgieron versiones en redes sociales que señalaban a Valdiri de haber atropellado a un comerciante durante el altercado. Frente a esas acusaciones, la influencer negó cualquier responsabilidad y aseguró que cuenta con videos que respaldan su versión de los hechos.
“Un señor dice que yo lo pisé, pero fueron ellos quienes movieron la camioneta. Además, me decían que yo era abelardista, que ellos eran petristas y cepedistas; todo se volvió un tema político”, afirmó.
Valdiri insistió en que desconoce las razones del conflicto entre los manifestantes y las autoridades locales, por lo que considera injusto haber sido blanco de agresiones.
“¿Qué culpa tengo yo de que la Alcaldía de Riohacha no los haya reubicado? Nosotros solo íbamos de paso, trabajando honestamente. Qué tristeza ver a Colombia así”, concluyó.
La influencer acompañó su denuncia con varios videos en los que se observan los momentos de tensión vividos durante el bloqueo en Riohacha. Hasta el momento, las autoridades locales no se han pronunciado sobre lo ocurrido ni sobre las acusaciones que circulan en redes sociales.