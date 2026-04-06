Inicio
Entretenimiento

¿Cuánto cuesta la camioneta que Andrea Valdiri le regaló a su novio de cumpleaños?

Lun, 06/04/2026 - 08:08
Andrea Valdiri no dejó pasar por alto el cumpleaños de su pareja actual, Juan Daniel Sepúlveda, y, de nuevo, botó la casa por la ventana.
Andrea Valdiri le celebra el cumpleaños a su novio
Créditos:
Redes sociales

Andrea Valdiri vuelve a llamar la atención, esta vez no solo por su vida personal, sino por el ostentoso regalo que le dio a su pareja actual, Juan Daniel Sepúlveda. Resulta que ella le obsequió una camioneta de alta gama cuyo valor supera los 565 millones de pesos, consolidando su imagen como una de las figuras más exitosas del mundo digital en el país.

Un regalo de lujo que da de qué hablar

El detalle no pasó desapercibido en redes sociales. Se trata de una Toyota Sequoia color gris plata, entregada directamente en la entrada de la empresa del empresario como sorpresa de cumpleaños. Este gesto reafirma el alto nivel de ingresos que ha alcanzado la creadora de contenido gracias a sus múltiples emprendimientos y su presencia digital, donde suma más de 10 millones de seguidores.

El regalo estuvo acompañado de un emotivo mensaje en el que Andrea Valdiri expresó su amor:

Hoy celebramos tu vida un poquito antes, porque nos esperan nuevos sueños, nuevos destinos y más historias juntos… Feliz cumpleaños, amor

De Saruma a una nueva historia de amor

Tras su mediática ruptura con Felipe Saruma, la barranquillera decidió abrir nuevamente su corazón. Su relación con Sepúlveda ha crecido rápidamente, mostrando una conexión sólida que incluso ha involucrado a sus hijas, Isabella y Adhara.

El empresario, aunque mantiene un perfil bajo, ha ganado notoriedad en redes sociales gracias a las publicaciones junto a la influencer, especialmente durante sus viajes de lujo.

Una vida rodeada de extravagancia

El costoso regalo no es un hecho aislado. La vida de Andrea Valdiri ha estado marcada por celebraciones y detalles extravagantes. Un claro ejemplo fue la fiesta de quince años de su hija Isabella, realizada en Cartagena, considerada una de las más comentadas del año.

El evento contó con la presentación del artista Mr. Black y mensajes de figuras reconocidas como J Balvin y Westcol. Además, los invitados recibieron esmeraldas como recuerdo, mientras que la quinceañera fue sorprendida con un Mini Cooper.

La relación entre Valdiri y Sepúlveda también ha sido tema de conversación por sus demostraciones públicas de afecto. En abril, la influencer se tatuó las iniciales y el apellido de su pareja, gesto que rápidamente se viralizó. Por su parte, se rumora que el empresario también habría plasmado el rostro de Valdiri en su piel.

Creado Por
Kienyke.com
Andrea Valdiri
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Radar K
“Si no abren el estrecho, se desatará el infierno”: Trump eleva la presión sobre Irán
“Si no abren el estrecho, se desatará el infierno”: Trump eleva la presión sobre Irán
La amenaza de Trump contra Irán no solo eleva la tensión militar. También abre un debate más incómodo sobre los límites legales del uso de la fuerza.
Bogotá
Golpe a ‘El Mesa’: 23 capturados por homicidios y narcotráfico en Bogotá
Golpe a ‘El Mesa’: 23 capturados por homicidios y narcotráfico en Bogotá
Capturan 23 integrantes de ‘El Mesa’ en Bogotá, Soacha y Cesar. La banda estaría vinculada a homicidios, microtráfico y rentas de $550 millones mensuales.
Política
Presuntas chuzadas desde el Gobierno a De la Espriella desatan polémica
Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.
El presidente reveló supuesta información sobre posibles acuerdos para incidir en elecciones, mientras el candidato señalado niega los hechos y pide investigaciones.
Política
De la Espriella suma el respaldo de Colombia Justa Libres
¿Qué implica el apoyo de Colombia Justa Libres a De la Espriella?
El partido Colombia Justa Libres anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.