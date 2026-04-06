Andrea Valdiri vuelve a llamar la atención, esta vez no solo por su vida personal, sino por el ostentoso regalo que le dio a su pareja actual, Juan Daniel Sepúlveda. Resulta que ella le obsequió una camioneta de alta gama cuyo valor supera los 565 millones de pesos, consolidando su imagen como una de las figuras más exitosas del mundo digital en el país.
Un regalo de lujo que da de qué hablar
El detalle no pasó desapercibido en redes sociales. Se trata de una Toyota Sequoia color gris plata, entregada directamente en la entrada de la empresa del empresario como sorpresa de cumpleaños. Este gesto reafirma el alto nivel de ingresos que ha alcanzado la creadora de contenido gracias a sus múltiples emprendimientos y su presencia digital, donde suma más de 10 millones de seguidores.
El regalo estuvo acompañado de un emotivo mensaje en el que Andrea Valdiri expresó su amor:
Hoy celebramos tu vida un poquito antes, porque nos esperan nuevos sueños, nuevos destinos y más historias juntos… Feliz cumpleaños, amor
De Saruma a una nueva historia de amor
Tras su mediática ruptura con Felipe Saruma, la barranquillera decidió abrir nuevamente su corazón. Su relación con Sepúlveda ha crecido rápidamente, mostrando una conexión sólida que incluso ha involucrado a sus hijas, Isabella y Adhara.
El empresario, aunque mantiene un perfil bajo, ha ganado notoriedad en redes sociales gracias a las publicaciones junto a la influencer, especialmente durante sus viajes de lujo.
Una vida rodeada de extravagancia
El costoso regalo no es un hecho aislado. La vida de Andrea Valdiri ha estado marcada por celebraciones y detalles extravagantes. Un claro ejemplo fue la fiesta de quince años de su hija Isabella, realizada en Cartagena, considerada una de las más comentadas del año.
El evento contó con la presentación del artista Mr. Black y mensajes de figuras reconocidas como J Balvin y Westcol. Además, los invitados recibieron esmeraldas como recuerdo, mientras que la quinceañera fue sorprendida con un Mini Cooper.
La relación entre Valdiri y Sepúlveda también ha sido tema de conversación por sus demostraciones públicas de afecto. En abril, la influencer se tatuó las iniciales y el apellido de su pareja, gesto que rápidamente se viralizó. Por su parte, se rumora que el empresario también habría plasmado el rostro de Valdiri en su piel.