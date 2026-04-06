Andrea Valdiri vuelve a llamar la atención, esta vez no solo por su vida personal, sino por el ostentoso regalo que le dio a su pareja actual, Juan Daniel Sepúlveda. Resulta que ella le obsequió una camioneta de alta gama cuyo valor supera los 565 millones de pesos, consolidando su imagen como una de las figuras más exitosas del mundo digital en el país.

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Un regalo de lujo que da de qué hablar

El detalle no pasó desapercibido en redes sociales. Se trata de una Toyota Sequoia color gris plata, entregada directamente en la entrada de la empresa del empresario como sorpresa de cumpleaños. Este gesto reafirma el alto nivel de ingresos que ha alcanzado la creadora de contenido gracias a sus múltiples emprendimientos y su presencia digital, donde suma más de 10 millones de seguidores.

El regalo estuvo acompañado de un emotivo mensaje en el que Andrea Valdiri expresó su amor: