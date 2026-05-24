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Ataque del ELN en Tibú: un soldado murió y siete militares quedaron heridos

Dom, 24/05/2026 - 16:43
El atentado se habría dado en represalia por operaciones de las Fuerzas Armadas en el sector de La Llana.
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Una nueva acción violenta atribuida al ELN se registró en zona rural de Tibú, Norte de Santander, donde un ataque con drones cargados con explosivos dejó un soldado muerto y siete militares heridos, según confirmó el Ejército Nacional.

El hecho ocurrió en el sector de Barco La Silla durante la madrugada de este 24 de mayo, mientras tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10 adelantaban operaciones de control territorial en la región.

De acuerdo con el reporte oficial de la Fuerza de Tarea Vulcano, integrantes del grupo armado ilegal habrían empleado aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos para atacar de manera indiscriminada a los uniformados que se encontraban en la zona.

La víctima fatal fue identificada como el soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez. Además, siete militares resultaron lesionados y fueron trasladados en aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia centros médicos en Cúcuta, donde reciben atención especializada.

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Ataque sería retaliación por operaciones militares previas

Según indicó la institución, este atentado se habría presentado como respuesta a las operaciones militares desarrolladas el día anterior en el sector de La Llana, sobre la vía Cúcuta-Tibú.

En ese lugar, las tropas sostuvieron combates de encuentro contra integrantes del ELN y, de acuerdo con el Ejército, lograron frustrar acciones criminales de esa estructura armada. Durante esos enfrentamientos, varios presuntos miembros del grupo ilegal habrían resultado afectados.

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Ejército rechazó uso de métodos no convencionales de guerra

El Ejército Nacional rechazó el uso de drones adaptados con explosivos por parte de grupos armados ilegales y advirtió que este tipo de ataques pone en riesgo tanto a la Fuerza Pública como a la población civil.

Asimismo, la institución informó que activó los protocolos de acompañamiento para apoyar a la familia del soldado fallecido tras lo ocurrido en Norte de Santander.

Finalmente, las Fuerzas Armadas aseguró que continuará adelantando operaciones militares contra el ELN en esta región del país para contrarrestar las acciones violentas que afectan la seguridad y tranquilidad de las comunidades.

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