Menor murió en combates entre Ejército y disidencias Farc

Fuertes enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Briceño, Antioquia, dejaron como saldo la muerte de un menor de edad que, según las autoridades, hacía parte de grupos armados ilegales.

La información fue confirmada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien señaló que el joven tenía 17 años y era conocido con el alias de ‘El Burro’. De acuerdo con los reportes oficiales, el adolescente presuntamente integraba estructuras criminales al mando de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Chalá’.

Gobernador denuncia reclutamiento de menores

Tras conocerse el caso, el mandatario departamental rechazó el uso de menores de edad por parte de los grupos armados ilegales y cuestionó el impacto de estas prácticas en medio del contexto de orden público que vive el país.

“Estos criminales continúan reclutando a niños y menores de edad, bajo la sombrilla cómplice de la paz total”, afirmó Rendón al referirse a los hechos ocurridos en Briceño.

Las autoridades señalaron que la ofensiva militar fue resultado de una operación estratégica planeada durante diez días y ejecutada por tropas insertadas por aire y tierra en la vereda Palmichal, donde se registraron intensos combates contra integrantes del frente 36 de las disidencias.

Buscaban capturar a alias ‘Chalá’

Durante el operativo, los uniformados ubicaron un campamento en el que estarían alias ‘Chalá’ y alias ‘Macho Viejo’, este último señalado como cabecilla financiero de la estructura y proveniente de la región del Catatumbo.

Según información oficial, ambos lograron escapar inicialmente a caballo y posteriormente en motocicletas hacia zonas rurales de Puerto Valdivia.

Alias ‘Chalá’ ha sido señalado por las autoridades como uno de los presuntos responsables de la tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez, caso que continúa siendo investigado.

También murió una mujer señalada de integrar la estructura ilegal

En medio de los enfrentamientos también fue abatida una mujer que, al parecer, pertenecía al mismo grupo armado y sería compañera sentimental de alias ‘Chalá’.

Mientras continúan las operaciones militares en la zona, las autoridades denunciaron que integrantes de las disidencias estarían utilizando a la población civil para impedir que la fuerza pública recupere los cuerpos de otros presuntos integrantes abatidos durante los combates.