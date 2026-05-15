Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Caldas generaron una emergencia vial en el corredor Puente La Libertad – Termales – El Arbolito, luego del crecimiento de dos quebradas, empalizadas y caída de rocas sobre la vía.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura de Caldas, la situación ocasionó inicialmente el cierre del tramo entre El Arbolito y Termales del Otoño, mientras avanzan las labores de remoción de material y recuperación del corredor.

Los equipos de maquinaria trabajaron en la atención de la emergencia hasta las 7:00 p.m. del día anterior y retomaron labores desde las 6:00 a.m. de este jueves.

Maquinaria trabaja en la zona

Actualmente, en el sector operan dos retroexcavadoras y dos volquetas, que adelantan labores de remoción de material, limpieza y apertura de la vía.

La Secretaría informó además que los dos vehículos afectados por la emergencia ya fueron evacuados.

Tras una visita técnica realizada por Gestión del Riesgo Municipal, no se evidenció afectación sobre la estructura ni sobre la transitabilidad general de la vía.

También fue superada la condición de bloqueo que se presentaba en el sector del hotel, por lo que quedó habilitado el paso desde el sector de El Ocho hasta Termales del Ruiz.

Sin embargo, la vía continúa cerrada entre Termales del Otoño y el punto afectado por la emergencia.

Las autoridades recomendaron a los usuarios atender las indicaciones del personal operativo, mantenerse atentos a nuevos reportes y transitar con precaución por el sector de El Ocho, debido a las condiciones del corredor y al movimiento de maquinaria en la zona.