El Meta volvió a hacer historia en el Global Big Day 2026 y se coronó, por tercer año consecutivo, como campeón nacional de esta jornada internacional de ciencia ciudadana y observación de aves.
Durante el evento, considerado uno de los más importantes del mundo para el registro de aves, el departamento reportó más de 714 especies gracias a la participación de cerca de 2.500 personas en diferentes municipios, reservas naturales, corredores ambientales y ecosistemas estratégicos.
La jornada, liderada internacionalmente por el Cornell Lab of Ornithology, reúne cada año a observadores, científicos, fotógrafos, operadores turísticos y comunidades de distintos países, quienes registran especies en tiempo real a través de plataformas científicas internacionales.
Meta, potencia del aviturismo
El resultado ratifica al departamento como uno de los grandes referentes de aviturismo, turismo de naturaleza y biodiversidad en América Latina.
De acuerdo con la información oficial, el potencial del Meta está relacionado con la convergencia de ecosistemas de la región Andina, la Orinoquía y la Amazonía, lo que permite una diversidad biológica excepcional.
El logro fue posible por el trabajo articulado entre la Gobernación del Meta, el Instituto de Turismo del Meta, Cormacarena, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Cámara de Comercio de Villavicencio, alcaldías municipales, redes de observadores de aves, operadores turísticos, comunidades rurales, instituciones educativas, científicos y organizaciones ambientales.
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, aseguró que este reconocimiento demuestra que la biodiversidad también puede convertirse en motor de desarrollo económico y social.
La mandataria agregó que el resultado refleja el trabajo de instituciones, expertos, operadores turísticos, comunidades y ciudadanos que le apuestan a un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y la conservación.
Este nuevo reconocimiento llega en un momento clave para el departamento, luego del anuncio de ProColombia sobre la realización del Colombia Nature Travel Mart en el Meta, uno de los encuentros más importantes del país en turismo de naturaleza.
Con este resultado, el Meta busca fortalecer su posicionamiento como destino de naturaleza, aventura y conservación, y atraer a viajeros interesados en experiencias sostenibles y biodiversas.