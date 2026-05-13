El Meta volvió a hacer historia en el Global Big Day 2026 y se coronó, por tercer año consecutivo, como campeón nacional de esta jornada internacional de ciencia ciudadana y observación de aves.

Durante el evento, considerado uno de los más importantes del mundo para el registro de aves, el departamento reportó más de 714 especies gracias a la participación de cerca de 2.500 personas en diferentes municipios, reservas naturales, corredores ambientales y ecosistemas estratégicos.

La jornada, liderada internacionalmente por el Cornell Lab of Ornithology, reúne cada año a observadores, científicos, fotógrafos, operadores turísticos y comunidades de distintos países, quienes registran especies en tiempo real a través de plataformas científicas internacionales.