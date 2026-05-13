Karol G recibirá importante premio por su "Excelencia como Artista Internacional"

Karol G recibirá el Premio a la Excelencia como Artista Internacional en los American Music Awards (AMA) y actuará durante la gala de estos premios que se entregarán el próximo 25 de mayo en Las Vegas (NV, EE.UU.), según anunciaron este miércoles los productores del evento.

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En un comunicado de prensa, citado por la revista Billboard, los productores del evento declararon que Karol G "ha redefinido" lo que significa ser una artista global.



"A través de su autenticidad, sus logros pioneros y su poderosa conexión con los fans de todo el mundo, ha contribuido a llevar la música latina a alturas sin precedentes", añade el mensaje.