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Karol G recibirá importante premio por su "Excelencia como Artista Internacional"

Mié, 13/05/2026 - 17:07
Karol G será reconocida con el Premio a la Excelencia como Artista Internacional en los AMA 2026 y actuará en la gala de Las Vegas.
Karol G recibirá importante premio por su "Excelencia como Artista Internacional"
Créditos:
Karol G - Facebook

Karol G recibirá el Premio a la Excelencia como Artista Internacional en los American Music Awards (AMA) y actuará durante la gala de estos premios que se entregarán el próximo 25 de mayo en Las Vegas (NV, EE.UU.), según anunciaron este miércoles los productores del evento.

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En un comunicado de prensa, citado por la revista Billboard, los productores del evento declararon que Karol G "ha redefinido" lo que significa ser una artista global.

"A través de su autenticidad, sus logros pioneros y su poderosa conexión con los fans de todo el mundo, ha contribuido a llevar la música latina a alturas sin precedentes", añade el mensaje.

Ganadores AMA

En 2009, Whitney Houston fue la más reciente artista en ser nombrada por la Excelencia como Artista Internacional, según la publicación.

La cantante colombiana se une a una selecta lista de homenajeados anteriores que incluye también a Aerosmith, Bee Gees, Beyoncé, Led Zeppelin, Michael Jackson y Rod Stewart.

Karol G, quien en abril hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel del Festival Coachella, se encuentra en uno de sus mejores momentos.

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A comienzos de este mes, la nacida en Medellín amplió su gira 'Viajando por el mundo Tropitour' de 39 a 63 conciertos en estadios, tras la exitosa venta de boletas que llegó a dos millones en tan solo cuatro días en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa.

La ceremonia de los AMA de 2026 se realizará el 25 de mayo en la arena del MGM de Las Vegas. 

Creado Por
Agencia EFE
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