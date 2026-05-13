La nostalgia dosmilera está oficialmente de regreso. Disney+ anunció que Camp Rock 3 se estrenará en agosto de 2026 tanto en Disney Channel como en la plataforma de streaming, marcando el regreso de una de las franquicias juveniles más exitosas de finales de los 2000.



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El anuncio fue realizado a través de redes sociales con una imagen de los Jonas Brothers de espaldas frente al emblemático campamento musical. “Listos para rockear. Camp Rock 3 se estrena este agosto en Disney Channel y Disney+”, publicó la compañía.

¿De qué tratará Camp Rock 3?

La nueva película retomará la historia 15 años después de los acontecimientos de Camp Rock 2: The Final Jam. En esta ocasión, la banda ficticia Connect 3 —integrada por Shane Gray (Joe Jonas), Nate Gray (Nick Jonas) y Jason Gray (Kevin Jonas)— atraviesa un momento complicado mientras prepara una gira de reencuentro.

Tras perder a su acto de apertura, los hermanos regresan a Camp Rock para encontrar nuevos talentos musicales que puedan acompañarlos en los conciertos.

La trama girará alrededor de una nueva generación de campistas que competirán por convertirse en la banda telonera de Connect 3, en medio de rivalidades, romances y desafíos musicales.

Demi Lovato vuelve como productora ejecutiva

Aunque Demi Lovato todavía no ha confirmado oficialmente su regreso como actriz en la película, Disney sí anunció que participará como productora ejecutiva junto a los Jonas Brothers.

Lovato interpretó a Mitchie Torres en las dos primeras películas de la saga y, según declaraciones recientes, la nueva entrega busca abrir espacio para una nueva generación de artistas dentro del universo de Camp Rock.

La directora Veronica Rodriguez evitó confirmar si Mitchie aparecerá en pantalla, aunque aseguró que el personaje seguirá siendo una referencia importante dentro de la historia.

El nuevo elenco de Camp Rock 3

La película incorporará varios personajes inéditos encabezados por una nueva camada de jóvenes artistas:

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Liamani Segura como Sage

Hudson Stone como Desi

Malachi Barton como Fletch

Lumi Pollack como Rosie

Casey Trotter como Cliff

Brooklynn Pitts como Callie

Ava Jean como Madison

Además, Maria Canals-Barrera retomará su papel de Connie Torres, madre de Mitchie