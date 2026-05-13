Hackearon la cuenta de Nequi en X: esto se sabe hasta ahora

Nequi confirmó este miércoles 13 de mayo un posible acceso no autorizado a su cuenta oficial en X, antes Twitter. El incidente generó alerta entre usuarios luego de que el perfil verificado publicara contenido ajeno a la compañía, principalmente sobre criptomonedas.

Nequi confirma incidente en su cuenta de X

La cuenta oficial de Nequi en X presentó publicaciones inusuales durante la jornada del miércoles. Usuarios de la red social advirtieron que el perfil @Nequi, que cuenta con más de 149.000 seguidores, comenzó a compartir mensajes relacionados con proyectos de blockchain, TRON, TRX y USDT, contenidos que no correspondían a la comunicación habitual de la plataforma financiera.

Además de las publicaciones, algunos reportes señalaron cambios visibles en la imagen del perfil, como la eliminación de elementos de la identidad corporativa. La situación generó dudas entre clientes y seguidores, pues la cuenta mantenía su verificación en X, lo que podía hacer parecer legítimos los mensajes publicados durante el incidente.

Tras las alertas, Nequi informó que identificó un posible acceso no autorizado a su cuenta oficial. La compañía señaló que su equipo especializado intervino para controlar la situación, asegurar el perfil y reforzar los protocolos de seguridad asociados a esa red social.

La empresa aclaró que el contenido publicado durante ese periodo no corresponde a productos, servicios ni comunicaciones oficiales de Nequi. También precisó que X es un canal usado para comunicación promocional, pero no es un canal transaccional.

La app siguió funcionando con normalidad

De acuerdo con la información entregada por la compañía, el incidente no comprometió el dinero ni la información de los usuarios. Nequi aseguró que la aplicación continuó operando con normalidad, por lo que el episodio estuvo relacionado con la cuenta de X y no con el funcionamiento de la plataforma transaccional.

La empresa pidió a sus clientes acudir únicamente a sus canales oficiales, como el chat de ayuda dentro de la app, su página web, WhatsApp, Instagram y Facebook. También recomendó no confiar en publicaciones de inversión o enlaces externos que aparezcan en redes sociales, incluso si provienen de cuentas aparentemente verificadas.

El caso deja una alerta para los usuarios de servicios financieros digitales: una cuenta verificada no garantiza, por sí sola, que el perfil esté bajo control de la empresa. Por ahora, Nequi indicó que continuará informando cualquier novedad relacionada con el acceso no autorizado.