La Macrorrueda de las Américas “Colombia, El País de la Belleza 2026” cerró con un balance histórico para la internacionalización empresarial del país, al generar expectativas de negocios por USD 354,2 millones y registrar un récord de 10.948 citas cumplidas y retroalimentadas.

El evento reunió a 2.747 empresas participantes y más de 4.000 empresarios asistentes, con una fuerte presencia de las micro, pequeñas y medianas empresas, que representaron el 84 % del valor total de las expectativas de negocios generadas.

“Esta Macrorrueda demuestra que las mipymes colombianas están listas para competir en el mundo. Hoy vemos empresas de todos los tamaños conectándose con compradores internacionales, generando negocios reales y posicionando la oferta colombiana en mercados estratégicos”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Mipymes lideraron los resultados

En el componente de exportaciones, la macrorrueda reunió a 848 compradores internacionales de 61 países y a 1.899 exportadores de 27 departamentos.

Del total de expectativas de negocios, USD 25,7 millones correspondieron a negocios inmediatos. Por sectores, agroalimentos lideró los resultados con USD 211 millones, seguido por Metalmecánica y Otras Industrias, con USD 53 millones, y Químicos y Ciencias de la Vida, con USD 40 millones.

El desempeño de las mipymes fue uno de los puntos más destacados. Las pequeñas empresas alcanzaron USD 105,2 millones en expectativas de negocios; las medianas, USD 98,4 millones; y las microempresas, USD 94,8 millones.

Por departamentos, Cundinamarca lideró las expectativas con cerca de USD 131 millones, seguido por Valle del Cauca, con USD 59 millones; Antioquia, con USD 41 millones; Atlántico, con USD 20 millones, y Huila, con USD 14 millones.

Turismo e inversión también movieron negocios

En cuanto a mercados internacionales, Estados Unidos encabezó las expectativas de negocios con USD 71 millones. Le siguieron Ecuador, con USD 25 millones; Perú, con USD 24 millones; Chile, con USD 22 millones, y Venezuela, con USD 19 millones.

En turismo, la primera versión de la Rueda de Negocios Colombia Meeting Travel Mart 2026 permitió 639 citas cumplidas entre empresarios del sector, con compradores de 10 países y expectativas de negocio por USD 21,5 millones.

En inversión, la macrorrueda facilitó encuentros entre empresas colombianas e inversionistas internacionales interesados en sectores como energía, infraestructura hotelera, venture capital y agroindustria.

Durante el evento, 23 inversionistas participaron en sesiones de pitch, donde el 81 % de las iniciativas despertaron interés. Esto se tradujo en 64 intenciones de inversión provenientes de 18 empresarios de 9 países.

Con estos resultados, la Macrorrueda de las Américas se consolida como una de las principales plataformas para impulsar la internacionalización empresarial, la atracción de inversión y el posicionamiento de Colombia como socio estratégico en la región.